Groupe Atlantic investeşte 60 de milioane de euro într-o primă fabrică din România. Se vor crea 370 de locuri de muncă, în județul Prahova

Hală, producție

Potrivit unui comunicat remis Agerpres, compania, unul dintre liderii industriei HVAC (încălzire - ventilaţie - aer condiţionat), va deschide fabrica în parcul industrial PWP Bucharest North, din judeţul Prahova. Cu 31 de situri industriale şi 43 de locaţii comerciale, grupul este deja prezent pe 5 continente, urmând să se extindă şi la noi în ţară. În noul sit se vor investi 60 de milioane de euro, bani folosiţi pentru a asigura cele mai bune condiţii de muncă, cu utilaje şi aparatură 100% noi.



Cu o suprafaţă totală de 145.000 metri pătraţi, din care 31.000 mp spaţiu ocupat de clădiri, fabrica va începe producţia de cilindri de apă caldă şi plăci de boilere, pentru mai multe branduri din portofoliul Groupe Atlantic. Activitatea companiei va începe în ultimul trimestru din 2024, iar până în 2026 echipa care va lucra la locaţie va ajunge la 370 angajaţi.



Arnaud Codron, director industrial, precizează că grupul a decis să înfiinţeze fabrica din România pentru a sprijini fabricile existente ale companiei şi a servi clienţilor din Europa Centrală din acest segment de piaţă, stimulat de tranziţia la pompe de căldură.



"Am ales această locaţie pentru că ne permite să combinăm proximitatea faţă de clienţii noştri, competitivitatea şi calificările noastre", a subliniat el.



În completarea acestuia, Tomasz Juda, manager fabrică, a adăugat: "Am început operaţiunile la noua unitate din România pentru a dezvolta, produce şi livra cilindri de apă caldă pentru uz casnic eco-eficienţi, de înaltă calitate, la un preţ accesibil".



Primii angajaţi şi-au început deja activitatea la fabrică, pregătind terenul pentru ca de la mijlocul lui 2024 să fie primite primele utilaje, urmând ca producţia să înceapă la finalul aceluiaşi an.



Grupul de origine franceză este implicat în tranziţia la un nivel scăzut de carbon al construcţiilor (sectorul construcţiilor reprezintă 1/3 din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră) prin dezvoltarea eficienţei energetice a soluţiilor şi sistemelor sale, prin promovarea eficienţei în utilizarea acestora şi prin îmbunătăţirea proceselor sale industriale şi logistice.



Cu peste 13.000 de angajaţi şi o cifră de afaceri netă de 3,2 miliarde de euro global, Groupe Atlantic îmbunătăţeşte confortul termic pentru a răspunde mai bine nevoilor esenţiale de bunăstare, sănătate şi igienă a milioanelor de clienţi din sectorul rezidenţial şi terţiar, prin soluţii şi sisteme pentru încălzirea şi răcirea apei şi a aerului.

