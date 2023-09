Grevă de avertisment la CFR. Trenurile au fost oprite timp de două ore. 17.000 de angajați CFR susțin acțiunea de protest

Angajații CFR sunt nemulțumiți că nu au un contract colectiv de muncă pentru că nu există un buget de venituri-cheltuieli aprobat la nivelul societății, că nu există nicio strategie de investiții în infrastructură și că există probeme în statutul ceferiștilor. Ei vor și salarii mai mari și condiții mai bune de muncă.

În perioada grevei sunt 206 trenuri care circulă la nivel național. Din Gara de Nord din București sunt programate să plece sau să ajungă 35 de garnituri.

Această grevă este declanșată de angajații de la CFR Infrastructură. Joi seară, CFR Călători a transmis că nu participă la grevă.

Pasagerii afectați de această grevă vor putea merge la casierii să își recupereze banii pe bilete.

Ministrul Transporturilor a precizat că este într-un dialog permanent cu liderii de sindicat, dar nu poate să le spună ce mărări salariale ar putea ministerul să le ofere până în momentul în care rectificarea bugetară nu este aprobată.

Grigore Mare, președintele Federaţiei Naționale Feroviar Mişcare-Comercial Vagoane a îndemnat toți feroviarii la solidaritate în această acțiune de protest. ”Este vorba despre dreptul nostru de feroviari. De aproape șase luni negociem Contractul Colectiv de Muncă. După nouă luni din acest an, noi nu avem buget de venituri-cheltuieli la calea ferată, instrumentul financiar după care se ghidează o societate. Neavând buget de venituri-cheltuieli nu se poate semna Contract Colectiv de Muncă”

Calea ferată suferă de subfinanțare cronică de 30 de ani, am ajuns într-o situație explozivă, dacă nu există o voință politică, situația nu mai poate fi rezolvată. Nu mai ține de Ministerul transporturilor, ține de Guvernul României, a adăugat Grigore Mare.

Sindicaliștii își doresc transpunerea Statutului personalului feroviar trebuie în Contractul Colectiv de Muncă, lucru de nerealizat fără bugetul de venituri-cheltuieli.

Salariile ceferiștilor sunt foarte mici, salariile a 50% din salariați merg acasă cu maxim 3500 de lei net după ce lucrează în weekenduri și noaptea.Circulăm pe calea ferată cu vagoane din anii 70-80. Infrastructura e la pământ, investiții în infrastrucură nu sunt, viteza de circulație este foarte mică, iar capacitatea de transport este redusă, a adăugat președintele Federaţiei Naționale Feroviar Mişcare-Comercial Vagoane.

Ministrul Transporturilor și-a arătata disponibilitatea de a avea discuții cu reprezentanții sindicatelor săptămâna viitoare, a declarat Grigore Mare.

"Sunt vizate toate trenurile aflate în circulaţie, în intervalul orar 7:00-9:00, cu excepţia celor în care se află grupuri de elevi, grupuri vulnerabile. Acele trenuri nu vor fi oprite", a menţionat pentru Agerpres Viorel Istrate, secretarul general al Federaţiei Naţionale Feroviare Mişcare Comercial Vagoane.

Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane a anunţat că va declanşa, pe 15 septembrie 2023, o grevă de avertisment, care vrea să atragă atenţia asupra "unor teme care nu mai pot fi ţinute în mape, pe holurile Ministerului Transporturilor sau ale Guvernului".



"Noi am parcurs toate etapele prevăzute de lege, care reglementează conflictele de muncă. Este vorba de legea 367/2022. Ne-am aflat în procesul de negociere pentru Noul contract colectiv de muncă încă din luna martie. Noi suntem acum în septembrie, nu avem acest contract colectiv de muncă, nu avem buget, nu avem nimic. Prin urmare, a fost declanşat conflictul de muncă, am trecut prin toate etapele prevăzute de lege - şi am ajuns la această etapă care se numeşte grevă de avertisment", a menţionat Viorel Istrate.



În opinia sa, ar trebui să fie un minim dialog după evenimentul de vineri, în care fiecare dintre părţi să vină cu soluţii.



"Ce nu interesează pe noi - şi acesta este elementul numărul 1 - este ca Ministerul de Finanţe să finanţeze corect şi la timp activităţile de exploatare, astfel încât să nu mai mergem cu 45 km/h şi cu cutiile astea de conservă cărora le spunem generic vagoane, trenuri - şi să eliminăm, dacă se poate, situaţia în care ne aflăm acum, în care toată lumea chinuie pe toată lumea. Mâine va fi greva de avertisment şi, apoi, până la greva generală există o perioadă de timp prevăzută de legiuitor. Nimeni nu-şi doreşte greve", a mai spus Istrate.



Conform unui comunicat al organizaţiei sindicale, întreaga procedură legală de declanşare a conflictului de muncă, potrivit dispoziţiilor legale în materie, a fost parcursă.



"Din păcate, aşa cum s-a întâmplat în fiecare guvernare care s-a angajat să rezolve problematica căii ferate, aflată, aşa cum bine se ştie, de ani şi ani de zile, în moarte clinică, noi, ceferiştii, constatăm că agenda politicienilor care preiau managementul căii ferate nu corespunde cu lista de priorităţi formulată cu claritate şi public de către lucrătorul feroviar. (...) Pentru readucerea structurii feroviare româneşti la parametrii europeni este nevoie de un proiect de ţară corect coordonat cu structurile europene şi finanţat cu câteva zeci de miliarde de euro. Până în acest moment, un astfel de proiect nu a fost finanţat, iar deschiderea unor şantiere pe coridoare de transport dedicate strict interesului european lasă în paragină restul ţării", atrag atenţia ceferiştii.



Aceştia reclamă totodată lipsa de investiţii în material rulant de calitate şi modern.



"Nu există un plan de investiţii solid în ceea ce priveşte înlocuirea completă a parcului de locomotive şi vagoane cu care lucrează astăzi CFR Călători. Românii cu greu se vor întoarce în vagoane, în astfel de condiţii. Politicienii aflaţi în fruntea Ministerului Transporturilor ar trebuie să ştie că excepţiile întăresc întotdeauna regula, motiv pentru care o simplă fotografie lângă un vagon de călători recondiţionat, nu rezolvă problema", spun ei.



Lipsa salariilor corecte la calea ferată, salarii motivante care să permită înlocuirea unor generaţii de ceferişti este o altă problemă ridicată de sindicalişti.



"Se aminteşte din ce în ce mai rar că în astfel de condiţii de salarizare, dar mai ales având în vedere relaţia greşită care se construieşte între management şi lucrătorii feroviari, companiile de stat de la calea ferată, unităţi strategice pentru economia românească, vor rămâne fără angajaţi. Deja, deficitul de angajaţi depăşeste 6.000 de oameni, iar orele suplimentare înregistrate sunt de ordinul zecilor de mii", se mai precizează în comunicat.



Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane aduce în discuţie şi problemele din ce în ce mai multe şi nerezolvate care au legătură cu statutul personalului feroviar, lege votată de Parlamentul României, care nici până astăzi nu generează tot setul de efecte pentru beneficiarul său, lucrătorul feroviar.

