Greta Thunberg s-a vaccinat împotriva COVID-19

Activista suedeză pentru mediu Greta Thunberg a primit marţi prima doză a unui vaccin împotriva maladiei COVID-19, informează DPA, citat de Agerpres.

”Sunt extrem de recunoscătoare şi de privilegiată că trăiesc într-o parte a lumii în care pot deja să mă vaccinez”, a declarat tânăra suedeză în vârstă de 18 ani într-un mesaj publicat pe Twitter, însoţit de o fotografie ce o prezintă în timp ce avea un plasture aplicat pe braţul stâng.



Greta Thunberg a criticat, de asemenea, distribuirea vaccinurilor anti-COVID-19 la nivel mondial, considerând-o ”extrem de inegală„.



Potrivit cotidianului american The New York Times, 84% dintre vaccinurile disponibile au fost administrate până în prezent în ţările cu venituri mari şi în cele cu venituri peste media mondială, în timp ce doar 0,3% dintre doze au fost administrate în ţările cu venituri mici.



Greta Thunberg a mai spus că ”nimeni nu este în siguranţă până când toată lumea va fi în siguranţă' şi i-a îndemnat pe oameni să nu ezite atunci când li se oferă posibilitatea să se vaccineze. 'Vaccinul salvează vieţi”, a mai scris ea pe Twitter.



În Suedia, aproximativ 77% din totalul rezidenţilor adulţi au primit cel puţin o doză a unui vaccin anti-COVID-19, iar aproape jumătate dintre adulţii suedezi sunt deja vaccinaţi cu schemă completă.

Today I got my first COVID-19 vaccination dose. I am extremely grateful and privileged to be able to live in a part of the world where I can already get vaccinated. The vaccine distribution around the world is extremely unequal. 1/2 pic.twitter.com/C7vVEpEiGt