Greta Thunberg, la un protest COP26: "Puteţi să vă băgaţi criza climatică în fund!" Activista de mediu a promis apoi ''zero-net'' cuvinte urâte de acum înainte

''Am plăcerea să anunţ că am decis să ajung la zero-net cuvinte injurioase şi limbaj urât. În cazul în care va trebui să spun ceva nepotrivit promit să compensez prin a spune ceva frumos'', a scris activista de mediu pe reţeaua de socializare, cu referire la atingerea obiectivului global de zero emisii nete de CO2 până în anul 2050 pentru a fi limitate astfel schimbările climatice.

I am pleased to announce that I’ve decided to go net-zero on swear words and bad language. In the event that I should say something inappropriate I pledge to compensate that by saying something nice. #COP26