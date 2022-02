Greierele de casă, considerat aliment de Comisia Europeană. Cei care au gătit aceste insecte spun că seamănă la gust cu semințele de floarea soarelui sau cu popcornul

Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară a ajuns la concluzia că greierii de casă pot fi mâncați. Produsele care conţin noul aliment trebuie să fie etichetate corespunzător şi să menţioneze posibilele reacţii alergice.



În magazine, greierii ar putea fi găsiți congelați, uscați sau sub formă de pudră.



ALEXANDRU PETRICEAN, chef: Eu am lucrat în mai multe restaurante de prin lume cu greieri și alte insecte acceptate. În special în țările din America Latină se folosește greierele, mai ales în formă prăjită. Are un gust foarte crocant, ca și cum ai mânca semințe, aș putea spune, poate popcorn, semințe de floarea soarelui.



Românii nu vor accepta prea curând acest aliment, spun specialiștii. Până acum, doar țările nordice au fost ceva mai deschise.

ALEXANDRU PETRICEAN, chef: Cred că va fi destul de greu să împământenim asta în România. În Mexic, la colț de stradă, se găsesc cum aveam noi semințele imediat după Revoluție, când ne duceam la meciuri.



Nutriționiștii spun că greierii pot fi preparați și sub formă de pulbere.



SIMONA CARNICIU, medic primar Diabet, Nutriție: Pe piața din România s-a studiat formă de făină din insecte, care poate fi folosită așa cum folosim și în ziua de astăzi făina din grâne, doar că ea are mai multe proteine, foarte puțini carbohidrați, are vitamine, minerale ca și făina din grânele integrale, lucru care nu este rău, din punct de vedere nutrițional, dacă depășim bariera psihologică.



În ultimii ani, Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) a descoperit că insectele sunt o sursă de alimente hrănitoare şi sănătoase cu un conţinut bogat de grăsimi, proteine, vitamine, fibre şi minerale.

