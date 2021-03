Grecia deschide pe 14 mai sezonul turistic; călătorii vor prezenta dovada vaccinării sau test COVID

Grecia, turism

Planul Guvernului grec pentru deschiderea în siguranţă a sezonului turistic din 2021 a fost prezentat de ministrul Turismului, Haris Theocharis, într-o conferinţă de presă susţinută în cadrul Expoziţiei Internaţionale de Turism ITB Berlin. El a stabilit data de 14 mai ca dată pentru începutul oficial al sezonului turistic 2021 în Grecia.



În acelaşi timp, a dezvăluit şi sloganul central al noii campanii promoţionale pentru turismul grecesc, "All You want is Greece" ("Tot ce vrei este Grecia").

După cum a subliniat în mod caracteristic ministrul Turismului, "având întotdeauna în vedere implementarea fidelă a protocoalelor sanitare, aspirăm să deschidem turismul grecesc pe data de 14 mai. Până atunci, vom ridica gradual restricţiile, dacă acest lucru este permis de estimările medicilor specialişti şi de evoluţia pandemiei. De exemplu, planificăm pentru luna aprilie implementarea experimentală a măsurilor pe care le-am stabilit, în prima fază cu vizitatorii din ţările Uniunii Europene, precum şi cu alte ţări de plecare unde vaccinarea a progresat, cum ar fi Israel. Subliniez, totuşi, că toate datele de deschidere sunt orientative şi se pot modifica, în funcţie de evoluţia pandemică".



În timpul prezentării sale, Theocharis s-a referit pe scurt la protocoalele sanitare de bază, care vor fi aplicate la intrarea vizitatorilor pe teritoriul Greciei.



Mai exact, va fi permis accesul celor care înaintea călătoriei fie au fost vaccinaţi, fie au dobândit anticorpi în urma unei infecţii cu noul coronavirus sau vor prezenta un rezultat negativ al unui test pentru COVID-19 recent efectuat.



În plus, după cum a comunicat ministrul, "toţi turiştii pot fi supuşi unor teste aleatorii, în acelaşi mod ca anul trecut. Cu toate acestea, o diferenţă semnificativă faţă de anul trecut sunt "testele rapide", datorită cărora carantina, pentru cazurile pozitive, va fi instituită imediat, fără timpul de aşteptare de 24 de ore din 2020".



"Costul spitalizării sau orice altă acţiune necesară care vizează protejarea sănătăţii turiştilor, a profesioniştilor şi a cetăţenilor, va fi suportat de statul grec", a clarificat Theocharis.



În acelaşi timp, a subliniat că "în ceea ce priveşte măsurile sanitare toate regulile care se aplică cetăţenilor greci se vor aplica şi turiştilor, fără nicio diferenţă sau excepţie, de exemplu utilizarea obligatorie a măştii în locurile publice".



"Am creat protocoale specializate pentru fiecare activitate şi au fost instruiţi mii de angajaţi. Am colaborat îndeaproape cu companii din domeniu, iar protocoalele au fost implementate într-un mod exemplar. Am adoptat sistemul inovator "EVA" pentru eşantionarea turiştilor, obţinând precizie de predicţie de 4 ori mai mare decât alte metode", a mai arătat reprezentantul Guvernului de la Atena.



El a mai spus că statul elen îşi ia angajamentul că fiecare turist va fi în deplină siguranţă.



"Pentru a vă regăsi din nou zâmbetul, pentru a vă recupera viaţa normală, tot ceea ce vă doriţi este Grecia", a conchis ministrul Turismului.

sursa agerpres

