Grănicerii de pe Insula Șerpilor care au înfruntat o navă de război rusească ar putea să fie în viață. Poliția de frontieră ucraineană face verificări

Pe Insula Șerpilor, care nu are mai mult de 16 hectare, erau staționați 13 grăniceri. Joi, în prima zi a invaziei ruse, o navă de război a bombardat insula.

Se credea că soldații ucraineni au murit după ce au refuzat să se predea. Legătura cu ei a fost pierdută din momentul atacului.

Dar poliția de frontieră ucraineană vine acum cu precizări într-un comunicat.

"Credem cu tărie că toți apărătorii ucraineni de pe Insula șerpilor ar putea fi în viață. După ce am primit informații despre locația lor posibilă, Serviciul de frontieră al Ucrainei împreună cu Forțele armate ale Ucrainei fac o anchetă pentru identificarea soldaților".

Vineri, generalul rus Igor Konashenkov a declarat că 82 de soldați ucraineni "au depus armele și s-au predat unei unități a Forțelor armate ruse".

Mass-media ruse au raportat că soldații ucraineni de pe insulă ar fi fost trimiși la Sevastopol, în Crimeea.

Înregistrarea convorbirii cu rușii care amenințau folosind un discurs militar de manual, căruia grănicerii i-au răspuns destul de simplu, a devenit un simbol al rezistenței ucrainene, invocat chiar și de Casa Albă.

