Google acordă 1.255 de burse în România pentru cursuri în domeniul IT

Google anunţă disponibilitatea a 1.255 de burse în România pentru obţinerea de certificate în domeniul IT, în cadrul a două proiecte, derulate pe platforma Coursera.

Google

Potrivit unui comunicat de presă al companiei de tehnologie, transmis miercuri Agerpres, cursurile pot fi finalizate în mai puţin de şase luni, nu necesită experienţă relevantă şi sunt recunoscute de experţi din industrie şi angajatori.

Unul dintre proiecte este Digital Women, realizat de Fundaţia EOS (Educating for an Open Society Romania) cu sprijinul INCO, în cadrul căruia vor fi acordate burse către 755 de femei care vor să-şi construiască o carieră în tehnologie. Proiectul se adresează femeilor în şomaj sau celor care ocupă locuri de muncă periclitate, iar bursele sunt destinate pentru urmarea programului "IT Support Specialist Certificate" dezvoltat de Google, găzduit pe platforma Coursera.

Al doilea program anunţat este cel derulat de Fundaţia Leaders, organizaţie parteneră Grow with Google, care va distribui în România 500 de burse finanţate de Google. Acestea vor putea fi folosite pentru a urma cursuri într-unul dintre cele patru programe: IT Support, Data Analytics, Project Management, UX Design. Bursele se adresează tinerilor profesionişti şi studenţilor.

Google România menţionează că programul de acordare de burse pentru dezvoltarea unei cariere în domeniul IT face parte din iniţiativa europeană a Google de sprijinire a competenţelor digitale "Google Career Certificates".

Un studiu realizat de Google şi McKinsey arată că peste 90 de milioane de persoane apte de muncă din Europa vor avea nevoie să dezvolte noi competenţe. Cele mai recente estimări McKinsey arată că această cifră a crescut cu 25% pe fondul crizei globale pe care o traversăm, respectiv oameni care vor trebui să-şi găsească domenii noi de activitate.

Programul Google sprijină acest proces, oferind pregătire pentru o carieră în domenii, precum: IT Support, Project Management, UX Design şi Data Analytics.

Larry Page şi Sergey Brin au fondat Google în anul 1998 şi în prezent compania are peste 50.000 de angajaţi la nivel global, care oferă o gamă largă de produse şi platforme, precum: Search, Maps, Ads, Gmail, Android, Chrome şi YouTube.

În octombrie 2015, Alphabet a devenit compania-mamă a Google.

