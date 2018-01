Globurile de aur EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Multe vedete au venit îmbrăcate în negru în semn de solidaritate cu victimele hărțuirilor și agresiunilor. Cel mai apreciat film a fost "Trei panouri publicitare lângă Ebbing, Missouri" cu 4 statuete de aur inclusiv cea pentru cea mai bun film dramatic.

Pelicula regizată de Martin McDonagh a fost desemnată cea mai bună dramă, într-o competiţie cu "Call Me By Your Name", "Dunkirk", "The Post" şi "The Shape of Water".

Filmul a mai primit trei statuete, decernate actorilor Frances McDormand (rol principal feminin într-o dramă), Sam Rockwell (rol secundar masculin) şi lui Martin McDonagh pentru scenariu.

Filmul care spune povestea unei mame care cere dreptate pentru fiica ei ucisă şi denunţă inerţia autorităţilor prin intermediul a trei panouri publicitare avusese un număr de şase nominalizări în total.

Tot patru premii a adunat și seria "Mari minciuni nevinovate" care a dominat producțiile de televiziune.

Nicole Kidman a câştigat primul Glob de Aur al serii, fiind considerată cea mai bună actriţă într-un miniserial sau film de televiziune pentru rolul său din "Mari minciuni nevinovate", în care joacă rolul unei femei bătute de soţul ei.

James Franco (cel mai bun actor într-un film musical sau comedie), Saoirse Ronan (cea mai buna actriţă într-un film musical sau comedie), Ewan McGregor (cel mai bun actor într-un miniserial sau film de televiziune), Elisabeth Moss (cea mai buna actriţă într-un serial de televiziune dramatic) Sterling K. Brown (cel mai bun actor într-un serial de televiziune dramatic) s-au numărat printre premiații pentru interpretare.

Această ediție cu numărul 75 a Globurilor de Aur a înregistrat și o premieră istorică: prima distincție pentru întreaga cariera oferită unei femei de culoare, celebrei realizatoare tv, actrițe și producătoare, Oprah Winfrey.

