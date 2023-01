Globurile de Aur 2023: "The White Lotus: Sicily", cea mai bună miniserie/ lungmetraj TV

La această categorie au concurat producţiile de televiziune "Black Bird", "Monster: The Jeffrey Dahmer Story", "Pam and Tommy", "The Dropout", "The White Lotus: Sicily".



În 2022, Globul de Aur pentru cea mai bună miniserie / lungmetraj TV a fost câştigat de producţia "The Underground Railroad".



Cea de-a 80-a gală de decernare a Globurilor de Aur are loc la ora transmiterii acestor informaţii şi se desfăşoară la hotelul Beverly Hilton din Los Angeles. Evenimentul este prezentat de actorul de comedie Jerrod Carmichael.



Decernate pentru prima dată în 1944, Globurile de Aur recompensează cele mai bune interpretări şi producţii din industria cinematografică şi de televiziune, grupate în 25 de categorii. Preluare: Agerpres

