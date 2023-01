Globurile de Aur 2023: ''The Banshees of Inisherin'', desemnat cel mai bun film - comedie/musical

''The Banshees of Inisherin'', Globl de Aur pentru cel mai bun film - comedie/musical / FOTO: Captură foto

Pelicula câştigătoare, regizată de Martin McDonagh, a concurat la această categorie cu filmele "Babylon", "Everything Everywhere All at Once", "Glass Onion: A Knives Out Mystery", "Triangle of Sadness".



Filmul "The Banshees of Inisherin", în care rolurile principale sunt interpretate de Colin Farrell şi Brendan Gleeson, spune povestea a doi buni prieteni ale căror vieţi ajung într-un impas după ce prietenia lor se încheie brusc.

În 2022, Globul de Aur pentru cel mai bun film - comedie/musical a revenit producţiei cinematografice "West Side Story", regizată de Steven Spielberg.



Cea de-a 80-a gală de decernare a Globurilor de Aur are loc la ora transmiterii acestor informaţii şi se desfăşoară la hotelul Beverly Hilton din Los Angeles. Evenimentul este prezentat de actorul de comedie Jerrod Carmichael.



Decernate pentru prima dată în 1944, Globurile de Aur recompensează cele mai bune interpretări şi producţii din industria cinematografică şi de televiziune, grupate în 25 de categorii. Preluare: Agerpres

