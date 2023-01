Globurile de Aur 2023: Quinta Brunson, cea mai bună actriţă într-un serial TV - comedie/musical. Jeremy Allen White, cel mai bun actor într-un serial TV - comedie/musical

Globurile de Aur 2023. Quinta Brunson și Jeremy Allen White / FOTO: Shutterstock

La această categorie au concurat actriţele Quinta Brunson ("Abbott Elementary"), Kaley Cuoco ("The Flight Attendant"), Selena Gomez ("Only Murders in the Building"), Jenna Ortega ("Wednesday"), Jean Smart ("Hacks").

this moment between Quinta Brunson and the Abbott Elementary cast during her Golden Globes speech is SO sweet. I love how much they support and admire each other pic.twitter.com/svmdoYuXYi — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) January 11, 2023

Quinta Brunson a câştigat marţi seară primul ei Glob de Aur pentru rolul din "Abbott Elementary", un serial care i-a adus şi un premiu Primetime Emmy în toamna anului 2022. Serialul "Abbott Elementary" spune povestea unui grup de profesori care predau în una dintre cele mai rele şcoli publice din Statele Unite, fiind uniţi de pasiunea pentru profesia lor.



În 2022, premiul aferent acestei categorii a fost câştigat de Jean Smart pentru rolul interpretat în serialul "Hacks".



Cea de-a 80-a gală de decernare a Globurilor de Aur are loc la ora transmiterii acestor informaţii şi se desfăşoară la hotelul Beverly Hilton din Los Angeles. Evenimentul este prezentat de actorul de comedie Jerrod Carmichael.



Decernate pentru prima dată în 1944, Globurile de Aur recompensează cele mai bune interpretări şi producţii din industria cinematografică şi de televiziune, grupate în 25 de categorii.

Jeremy Allen White a câştigat Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un serial TV - comedie/ musical la cea de-a 80-a gală de decernare a acestor distincţii prestigioase, atribuite marţi seară la Los Angeles de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), potrivit contului de Twitter al evenimentului.

La această categorie au concurat actorii Donald Glover ("Atlanta"), Bill Hader ("Barry "), Steve Martin ("Only Murders in the Building"), Martin Short ("Only Murders in the Building"), Jeremy Allen White ("The Bear").

Jeremy Allen White ringraziando il team di The Bear ai #GoldenGlobes pic.twitter.com/AqI0Ybtcru — Rebelle Vague (@rebellevague) January 11, 2023

Acesta este primul Glob de Aur din cariera actorului Jeremy Allen White. El interpretează în serialul "The Bear" rolul unui maestru bucătar din industria restaurantelor de lux care se întoarce în oraşul Chicago pentru a conduce magazinul de sandviciuri deţinut de familia sa.



În 2022, premiul acestei categorii a fost atribuit actorului Jason Sudeikis pentru interpretarea sa din serialul "Ted Lasso".



Cea de-a 80-a gală de decernare a Globurilor de Aur are loc la ora transmiterii acestor informaţii şi se desfăşoară la hotelul Beverly Hilton din Los Angeles. Evenimentul este prezentat de actorul de comedie Jerrod Carmichael.



Decernate pentru prima dată în 1944, Globurile de Aur recompensează cele mai bune interpretări şi producţii din industria cinematografică şi de televiziune, grupate în 25 de categorii. Preluare: Agerpres

ŞTIRILE ZILEI