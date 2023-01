Globurile de Aur 2023: Kevin Costner, desemnat cel mai bun actor într-un serial-dramă

Kevin Costner, Kevin Costner, Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un serial-dramă / FOTO: Yellowstone / Twitter

La această categorie au fost nominalizaţi actorii Jeff Bridges "The Old Man", Kevin Costner ("Yellowstone"), Diego Luna ("Andor"), Bob Odenkirk ("Better Call Saul"), Adam Scott ("Severance").



Acesta este cel de-al treilea Glob de Aur din palmaresul starului hollywoodian Kevin Costner. Serialul "Yellowstone" spune povestea unei familii care îşi apără cu înverşunare ferma sa din Montana.



În 2022, premiul pentru cel mai bun actor într-un serial-dramă a fost câştigat de Jeremy Strong, unul dintre protagoniştii serialului "Succession".



Cea de-a 80-a gală de decernare a Globurilor de Aur are loc la ora transmiterii acestor informaţii şi se desfăşoară la hotelul Beverly Hilton din Los Angeles. Evenimentul este prezentat de actorul de comedie Jerrod Carmichael.



Decernate pentru prima dată în 1944, Globurile de Aur recompensează cele mai bune interpretări şi producţii din industria cinematografică şi de televiziune, grupate în 25 de categorii. Preluare: Agerpres

