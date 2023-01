Globurile de Aur 2023: Cate Blanchett, cea mai bună actriţă într-un film dramatic

Cate Blanchett, Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă într-un film dramatic / FOTO: Rina/twitter.com

La această categorie au fost nominalizate actriţele Cate Blanchett ("Tár"), Olivia Colman ("Empire of Light"), Viola Davis ("The Woman King"), Ana de Armas ("Blonde"), Michelle Williams ("The Fabelmans").



Înaintea galei de marţi seară, renumita actriţă australiană Cate Blanchett avea deja în palmares trei Globuri de Aur, precum şi două premii Oscar. În filmul "Tar", ea interpretează rolul primei femei care dirijează o orchestră germană de muzică clasică.



În 2022, Globul de Aur decernat în această categorie a fost câştigat de Nicole Kidman pentru rolul din filmul "Being the Ricardos".



Cea de-a 80-a gală de decernare a Globurilor de Aur are loc la ora transmiterii acestor informaţii şi se desfăşoară la hotelul Beverly Hilton din Los Angeles. Evenimentul este prezentat de actorul de comedie Jerrod Carmichael.



Decernate pentru prima dată în 1944, Globurile de Aur recompensează cele mai bune interpretări şi producţii din industria cinematografică şi de televiziune, grupate în 25 de categorii. Preluare: Agerpres

