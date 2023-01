Globurile de Aur 2023: ''Abbott Elementary'' a câştigat premiul pentru cel mai bun serial-comedie/musical

''Abbott Elementary'', Globul de Aur premiul pentru cel mai bun serial-comedie/musical / FOTO: Captură foto

La această categorie au concurat serialele "Abbott Elementary", "The Bear", "Hacks", "Only Murders in the Building", "Wednesday".



Serialul "Abbott Elementary" spune povestea unui grup de profesori care predau în una dintre cele mai rele şcoli publice din Statele Unite, fiind uniţi de pasiunea pentru profesia lor.

Anul trecut, Globul de Aur pentru cel mai bun serial de comedie/musical a fost atribuit producţiei TV "Hacks".



Cea de-a 80-a gală de decernare a Globurilor de Aur are loc la ora transmiterii acestor informaţii şi se desfăşoară la hotelul Beverly Hilton din Los Angeles. Evenimentul este prezentat de actorul de comedie Jerrod Carmichael.



Decernate pentru prima dată în 1944, Globurile de Aur recompensează cele mai bune interpretări şi producţii din industria cinematografică şi de televiziune, grupate în 25 de categorii. Preluare: Agerpres

