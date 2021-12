Globurile de aur - nominalizari EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Nominalizările și trofeele pentru 25 de categorii - film și televiziune - sunt acordate în funcție de votul celor 110 membri ai Asociației Presei Străine de la Hollywood.

”În ghearele câinilor” - The power of the dog - o poveste despre tiranie domestică și masculinitate agresivă, și pelicula ”Belfast”, care evocă violențele sectare din anii 60, au primit cele mai multe nominalizări.

Cea mai bună intrerpretare masculină într-un lungmetraj - dramă: Mahershala Ali, ”Swan Song”, Javier Bardem ”Being the Ricardos”.

La categoria cea mai bună actriță într-un film - dramă, pe lângă Jessica Chastain, Olivia Colman, Kristen Stewart și Nicole Kidman, a fost nominalizată și Lady Gaga pentru rolul din Casa Gucci - film care a stârnit mânia urmașilor lui Aldo Gucci, întemeietorul imperiului de modă.

Moștenitorii lui spun că filmul prezintă familia ca pe o adunătură de gangsteri și că nu respectă realitatea.

Lista nominalizarilor

Cel mai bun film, musical sau comedie

"Cyrano"



"Don't Look Up"

"Licorice Pizza"

"Tick, Tick ... Boom!"

"West Side Story"

Cel mai bun film, dramă

"Belfast,"

"CODA"

"Dune"

"King Richard"

"The Power of the Dog"

Cel mai bun film străin

"Compartment No. 6"

"Drive My Car"

"The Hand of God"

"A Hero"

"Parallel Mothers"

Cel mai bun actor într-un film, musical sau comedie

Leonardo DiCaprio, "Don't Look Up"

Peter Dinklage, "Cyrano"

Andrew Garfield, "Tick, Tick ... Boom!"

Cooper Hoffman, "Licorice Pizza"

Anthony Ramos, "In the Heights"

Cel mai bun actor intr-un film, dramă

Mahershala Ali, Swan Song"

Javier Bardem, "Being the Ricardos"

Benedict Cumberbatch, "The Power of the Dog"

Will Smith, "King Richard"

Denzel Washington, "The Tragedy of Macbeth"

Cea mai bună actriță, dramă

Jessica Chastain, "The Eyes of Tammy Faye"

Olivia Colman, "The Lost Daughter"

Nicole Kidman, "Being the Ricardos"

Lady Gaga, "House of Gucci"

Kristen Stewart, "Spencer"

Cea mai bună actriță, musical sau comedie

Marion Cotillard, "Annette"

Alana Haim, "Licorice Pizza"

Jennifer Lawrence, "Don't Look Up"

Emma Stone, "Cruella"

Rachel Zegler, "West Side Story"

Cel mai bun regizor de film

Kenneth Branagh, "Belfast"

Jane Campion, "The Power of the Dog"

Maggie Gyllenhaal, "The Lost Daughter"

Steven Spielberg, "West Side Story"

Denis Villeneuve, "Dune"

