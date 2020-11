Giuseppe Conte către un copil îngrijorat: Moș Crăciun are autocertificare internațională și va veni

Premierul italian Giuseppe Conte răspunde la scrisoarea unui copil de 5 ani, îngrijorat că Moș Crăciun nu va avea declarație cu care să iasă din casă și nu va ajunge la copii: „Vreau să te liniștesc, are autocertificare internațională și poartă mască de protecție”.

Premieru Giuseppe Conte / FOTO: AFP

Tommaso, din Cesano Maderno, în vârstă de 5 ani, i-a scris o scrisoare lui Giuseppe Conte, arătând că este îngrijorat.

Băiatul l-a întrebat pe premier dacă poate face o autocertificare specială pentru Moș Crăciun, pentru a-i permite să livreze cadourile tuturor copiilor.

Premierul Conte i-a răspuns celui mic pe Facebook: „Dragă Tommaso, ți-am citit mesajul și vreau să te liniștesc. Moș Crăciun m-a asigurat că are deja o autocertificare internațională: poate călători peste tot și distribui cadouri tuturor copiilor lumii. Fără nicio limitare. A confirmat apoi că folosește întotdeauna masca și păstrează distanța potrivită pentru a se proteja pe sine și pe toți oamenii pe care îi întâlnește".

„I-am spus - continuă premierul - că anul acesta în Italia a fost un an foarte dificil și tu și toți copiii ați fost adorabili. Am aflat, de asemenea, că vrei să-l rogi pe Moș Crăciun să elimine coronavirusul. Nu risipi ocazia de a cere un cadou în plus. De alungarea coronavirusului ne ocupăm noi, adulții”, a promis premierul.

sursa mediafax

