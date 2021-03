Gino Iorgulescu, președintele LPF: Vom încerca să deblocăm situaţia implementării arbitrajului video

Foto: Shutterstock

Declaraţia lui Gino Iorgulescu vine în contextul în care preşedintele FRF Răzvan Burleanu anunţase că instituţia pe care o conduce nu va aloca sumele necesare pregătirii arbitrilor, dacă LPF nu contribuie financiar.

"Am vrut să informăm ce se întâmplă cu sistemul VAR, pentru că sunt foarte multe speculaţii. Eu pot să vă spun că în momentul acesta am tras o concluzie de la această întâlnire, să mai facem un drum la federaţie, să facem o întâlnire cu reprezentantul drepturilor TV şi domnul Burleanu, să încercăm să deblocăm această situaţie", a declarat Iorgulescu.



Preşedintele LPF a precizat că instituţia pe care o conduce nu are posibilitatea din punct de vedere legal să plătească pregătirea arbitrilor, atâta timp cât Comisia Centrală a Arbitrilor se află sub tutela FRF.



"Pregătirea arbitrilor este problema cea mare a federaţiei, pentru că din punct de vedere juridic nu avem voie să plătim ceva ce nu este în subordinea noastră sau în organizarea noastră. Nu este în atribuţiile Ligii Profesioniste de Fotbal plata şi şcolarizarea arbitrilor pentru sistemul VAR", a mai spus Gino Iorgulescu.



Implementarea arbitrajului video la nivelul Ligii I din punct de vedere tehnic a fost preluată de către deţinătorul de drepturi TV, care a achiziţionat deja echipamentul specific, urmând ca Federaţia Română de Fotbal să se ocupe de pregătirea arbitrilor. Numai că preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a anunţat că în cazul în care Liga Profesionistă de Fotbal nu contribuie cu nicio sumă de bani, arbitrajul video va fi folosit doar la meciurile din Cupa României, competiţie organizată de FRF.

Sursa: Agerpres

