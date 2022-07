Gigi Becali (FCSB), după înfrângerea din Georgia: Nu avem valoare, o să ies din fotbal

gigi Becali, patron FCSB

"E adevărat că e ruşine, dar nu au fost să ne subjuge, că nu a fost 2, 3, 4-0. Eu cred că noi nu avem valoare, cred că am rămas în urmă şi cu sistemul de pregătire, de antrenament, din punct de vedere tehnic. Nu avem valoare. Nici nu ştiu ce jucători sunt, am lăsat echipa pe mână altcuiva. Ei stau pe teren şi se uită la adversar. Uitaţi-vă să vedeţi cât am alergat, 8 kilometri. Cu 8 km nu ai cum să câştigi meciul. Nu mai am niciun fel de încredere", a spus Becali la DigiSport, preluat de Agerpres.

El s-a arătat însă încrezător că echipa sa va reuşi să elimine din competiţie formaţia georgiană: "Nu e problemă că nu o să întoarcem rezultatul, problema este că nu avem noi valoare. Pe ăştia o să îi scoatem. Nu îmi fac probleme cu ăştia, ne calificăm, dar ce facem cu alţii care o să ne dea 4-5 goluri?"

Patronul FCSB a reafirmat intenţia sa de a părăsi fotbalul, de a nu mai investi la formaţia bucureşteană, dar doar după ce îşi va recupera investiţia.

"Eu o să ies din fotbal, am luat această hotărâre. O să dureze doi-trei ani până când ies. Nu am de unde să mai scot bani. Eu o să văd ce pot să scot şi gata, o să vină cineva, un specialist. O să vină un specialist, pentru că din cauza mea nu funcţionează. Eu vreau să scot banii, e posibil să rămân în fotbal, să vedem. Dacă poate să îmi dea cineva bani acum, o vând, dar cine să dea bani pe o echipă de fotbal? Înainte, trebuie să îmi scot banii. Să vedem ce jucători mai am, pentru că am şi academia, trebuie să scot banii. Nu pot să plec acum, peste noapte. O las să fie pe locul 6-7, e posibil să trăiască din banii de la televiziuni, cu copiii de la academie. Dar eu nu mai dau bani, la revedere", a mai spus acesta.

În ceea ce priveşte transferul lui Florin Tănase în China, Becali a afirmat că este posibil să se realizeze, finalizarea fiind întârziată din cauza a trei impresari ai fotbalistului.

"Tănase e posibil să plece. Eu cred că da, transferul era ca şi făcut, eu zic că da. Problema e că a stagnat un pic pentru că sunt trei impresari", a mai spus Becali.

FCSB a fost învinsă de echipa georgiană FC Saburtalo Tbilisi, cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, pe ''Boris Paiceadze'' Dinamo Arena din Tbilisi, în prima manşă a turului al doilea preliminar al Europa Conference League la fotbal.

Manşa secundă va avea loc pe Arena Naţională, în data de 28 iulie, de la 20:30.

FCSB, dacă va trece de georgienii de la FC Saburtalo, va da peste Vikingur (Feroe) sau peste DAC Dunajska Streda (Slovacia) în turul al treilea preliminar. DAC Dunajska Streda a câştigat cu 2-0 în deplasare în prima manşă.

