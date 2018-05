Raliul Clujului EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Echipaje din din Italia, Belgia, Bulgaria, Ungaria, Suedia, Georgia, Franța și Polonia s-au alăturat românilor la Startul Raliului Clujului, favorit fiind câștigătorul de anul trecut, Giandomenico Basso. Acesta, avându-l în dreapta pe Lorenzo Granai a dominat Transilvania Rally și a câștigat 10 dintre cele 14 probe speciale. Adversarul principal al lui Basso a fost Simone Tempestini, pilotul Napoca Rally Academy evoluând în raliul de casă. Duelul celor doi s-a evidențiat încă de la Shake down unde ambii au terminat sesiunea de teste cu același timp. Giandomenico Basso a fost însă mai rapid și i-a lăsat lui Simone locul doi în clasamentul TER. Podiumul a fost completat de Dan Gîrtofan, care și-a luat revanșa față de prestația din prima etapă disputată la Brașov.

În competiția internă Simone Tempestini nu a avut adversar, argintul lui Dan Gîrtofan fiind urmat de o altă Skoda Fabia R5, pilotată de Valentin Porcișteanu. Valino a arătat și el o altă față în comparație cu prestația din prima etapă însă poziția sa pe podium se datorează și abandonului lui Bogdan Marișca, campionul național en-titre nereușind să ducă la final un raliu unde era printre favoriți alături de coechipierii de la Napoca Rally Academy. La capitolul abandonuri a ”punctat” și Adrian Teslovan, care pentru al patrulea sezon la rând nu reușește să termine competiția transilvăneană. Retragerea prematură din cursă i-a permis însă să facă o radiografie a cursei pentru Știrile TVR:

”Se pare că suferim de sindromul Transilvania Rally. Nici în acest an nu am avut noroc la această etapă, este al 4-lea an in care suferim cumplit la această etapă. Am început cu stângul încă de la shakedown/sesiunea de antrenamente cu o scurgere masivă de benzină în habitaclu pe prima trecere, pe proba Beliș calculatorul mașinii s-a decuplat din programul de concurs iar punctul final pentru noi a fost proba Florești acolo unde din cauza unei greșeli, am ieșit de pe drum, distrugând suspensia față dreapta.

Așa că după abandonul de vineri seara am devenit spectatori profesionisti și astfel ne-am concentrat pe spectacolul oferit de colegi. Ce pot spune, este faptul că a fost o etapă dominată de Basso de la un capăt la altul, urmat foarte aproape de Simone Tempestini așa cum era de așteptat după spusele unora, eu pariasem pe Simone, din nou am fost neinspirat . Dan Gîrtofan cred că a avut cea mai frumoasă și strategică evoluție fiind în permanență în plasa primilor doi și Alexandru Pițigoi care, cu al său Porsche, a avut și el o prestație absolut spectaculoasă. Valentin Porcișteanu a dus o luptă de recuperare după problemele de vineri ajungând până pe locul 3 in clasamentul național. A fost spectacol și la clasa 11 unde Tomi Abraham si tânărul Adi Iliescu s-au luptat până aproape de final, Tomi fiind trădat de motorul combiului său. Deasemnea mi-a plăcut Cristian Dolofan care a avut o evoluție admirabilă.

Raul Badiu a bifat tot ce era de bifat în competiția internă, iar Alex Filip s-a impus câștigând fără drept de apel clasa 2WD în Tour European Rally.

O etapă foarte reușită din punct de vedere al organizării, cu foarte mulți spectatori entuziaști pe probe.

Ne vedem la Arad în 25-26 Mai.”

Clasament C.N.R

1 / 63 G. Basso

L. Granai RC2 Skoda Fabia R5

02:08,30

00:00,0 2 / 4 S. Tempestini

S. Itu RC2 2 Citroen DS3 R5

02:09,60

00:01,3 3 / 2 D. Girtofan

T. Marza RC2 2 Skoda Fabia R5

02:11,70

00:03,4 4 / 3 V. Porcisteanu

D. Dobre RC2 2 Skoda Fabia R5

02:12,00

00:03,7 5 / 41 C. Aur

S. Moraru RC2 2 Skoda Fabia R5

02:13,90

00:05,6 6 / 70 G. Grigorov

Y. Yordanov RC4 Peugeot 208 R2

02:17,30

00:09,0 7 / 8 M. Mihalache

J. Soos RC2 3 Mitsubishi Lancer Evo 9

02:18,20

00:09,9 8 / 11 S. Badea

D. Pulpea RC2 2 Ford Fiesta R5

02:18,30

00:10,0 8 / 14 M. Manole

F. Dorca RC2 2 Ford Fiesta R5

02:18,30

00:10,0 10 / 88 C. Dolofan

M. Sandu RC2 3 Mitsubishi Lancer Evo 9

02:19,80

00:11,5

11 / 83 A. Grigore

V. Terzi 3 Mitsubishi Lancer Evo 9

02:20,00

00:11,7 12 / 67 F. Pyck

P. Dehouck RC2 Mitsubishi Lancer Evo 9

02:20,30

00:12,0 13 / 68 J. Wagemans

F. Geerlandt RC4 Peugeot 208 R2

02:21,10

00:12,8 14 / 26 A. Pitigoi

B. Csomortani RGT 4 Porsche 911 GT3 CUP

02:22,10

00:13,8 15 / 73 A. Filip

A. Hicea RC3 Renault Clio RS R3T

02:22,40

00:14,1 16 / 5 F. Tincescu

A. Pop RGT 4 Fiat Abarth 124 RGT

02:22,90

00:14,6 16 / 324 A. Iliescu

R. Badea 11 Mitsubishi Lancer Evo

02:22,90

00:14,6 18 / 20 C. Grigoriu

B. Rotaru RC2 2 Ford Fiesta R5

02:23,30

00:15,0 19 / 71 G. Nemet

I. Szabo RC4 Ford Fiesta

02:25,50

00:17,2 20 / 64 C. Casuneanu

C. Poenaru RC2 Skoda Fabia R5

02:25,70

00:10 00:17,4 21 / 81 B. Nastase

D. Nastase 11 Mitsubishi Lancer Evo 9

02:26,30

00:18,0 22 / 517 B. Cornea

V. Colceriu 12 MG ZR

02:26,80

00:18,5 23 / 53 R. Nechifor

B. Iftemie 11 Mitsubishi Lancer Evo 5

02:27,20

00:18,9 24 / 15 N. Maior

F. Maior 9 Peugeot 106

02:27,70

00:19,4 25 / 19 B. Vrabie

C. Diacu 9 Suzuki Swift Sport

02:27,80

00:19,5 26 / 13 D. Prepelita

D. Gheorghe 3 Mitsubishi Lancer Evo 9

02:28,00

00:19,7 27 / 338 J. Tatu

E. Rotaru 11 Subaru Impreza

02:28,30

00:20,0 28 / 32 D. Budai

L. Budai 9 Suzuki Swift Sport

02:29,60

00:21,3 28 / 34 V. Miculici

A. Giusca 9 Suzuki Swift Sport

02:29,60

00:21,3 28 / 42 R. Necula

A. Temes 9 Suzuki Swift Sport

02:29,60

00:21,3 31 / 44 C. Timisica

L. Csegzy 9 Suzuki Swift Sport

02:31,10

00:22,8 32 / 57 F. Petrisor

M. Basca 9 Citroen DS3 R1

02:31,30

00:23,0 33 / 29 A. Girtofan

D. Vraja 9 Suzuki Swift Sport

02:31,70

00:23,4 34 / 183 V. Teodor

B. Craciun A2 BMW E36 320i

02:33,30

00:25,0 35 / 104 B. Moldovan

S. Rogozan A2 Renault Clio

02:34,00

00:25,7 36 / 18 A. Gheorghe

C. Solomon 7 Peugeot 208 R2

02:34,90

00:26,6 36 / 17 R. Badiu

G. Lazar 9 Suzuki Swift Sport

02:34,90

00:26,6 38 / 502 A. Lomadze

M. Meladze 12 Hyundai i20 Coupe

02:35,80

00:27,5 39 / 101 C. Salistean

A. Simon A2 Renault Clio

02:36,00

00:27,7 40 / 154 I. Iederan

G. Rigou A2 Renault Clio Sport

02:37,30

00:29,0 41 / 501 A. Westlund

D. Kammersgaard 12 Hyundai i20 Coupe

02:37,40

00:29,1 42 / 52 G. Romain

G. Marinescu 12 Dacia Logan

02:38,50

00:30,2 43 / 93 O. Lunguleac

A. Rusu 9 Dacia Sandero

02:39,10

00:30,8 43 / 412 A. Brezoszki

D. Mateut-Bogdan 9 Suzuki Swift Sport

02:39,10

00:30,8 45 / 142 I. Ienasel

T. Lomanariu A1 Peugeot 106

02:39,20

00:30,9 46 / 72 A. Mitre

H. Baltador 9 Dacia Sandero

02:39,90

00:31,6 47 / 75 D. Popa

S. Colceriu RC5 9 Dacia Logan

02:40,00

00:31,7 48 / 126 A. Lascu

M. Balint A2 BMW 325 TI

02:40,30

00:32,0 49 / 115 B. Alexandru

A. Rusu A2 Opel Tigra RC

02:43,00

00:34,7 50 / 413 E. Caragui

R. Fus 9 Dacia Sandero

02:43,30

00:35,0 51 / 39 O. Costea

R. Maior 9 Dacia Logan

02:43,90

00:35,6 52 / 54 D. Costea

H. Voicu 9 Suzuki Swift Sport

02:44,20

00:35,9 53 / 45 I. Danila

A. Pop RC5 9 Dacia Logan

02:44,30

00:36,0 54 / 417 B. Gheorghiu

R. Radu 9 Dacia Logan

02:44,80

00:36,5 55 / 264 D. Alexandrescu

C. Ancuta I2 VW Golf 1

02:45,40

00:37,1 56 / 35 C. Oprea

D. Hategan 9 Dacia Sandero

02:47,10

00:38,8 57 / 676 R. Luca

A. Luca A3 Dacia Logan

02:47,20

00:38,9 58 / 411 S. Procopiu

M. Stanciu 9 Dacia Sandero

02:49,00

00:40,7 59 / 415 D. Albut

C. Bala 9 Dacia Logan

02:50,40

00:42,1 60 / 123 M. Baltateanu

D. Fazacas A2 Ford Escort RS2000

02:52,80

00:44,5 61 / 414 R. Rusu

S. Crisan 9 Dacia Sandero

02:53,20

00:44,9 62 / 131 C. Albut

A. Ursu A3 Dacia Logan

02:54,10

00:45,8 63 / 120 C. Pesotchi

B. Radu A1 Dacia Logan

02:56,00

00:47,7 64 / 290 P. Constantinescu

M. Boboia I3 Opel Ascona

02:57,10

00:48,8 65 / 504 C. Bachella

M. Palitta 12 Hyundai i20 Coupe

02:58,00

00:49,7 66 / 155 D. Tarta

G. Gologan A3 Suzuki Swift Sport

02:58,80

00:50,5 67 / 269 A. Agapian

G. Lipan I2 VW Golf 1

03:00,10

00:51,8 68 / 31 E. Groza

A. Morariu 3 Mitsubishi Lancer Evo 9

03:00,50

00:52,2 69 / 117 A. Malutan

H. Balea A3 Ford Fiesta

03:26,50

01:18,2 70 / 114 C. Coroian

A. Pavel A2 VW Golf 3

03:43,80

01:35,5





