Luminițele de Crăciun de la Craiova sunt de fapt leduri. Predomină pigmenții aurii, culorile calde. Sunt aproximativ un milion de leduri, ce alcătuiesc ghirlande, arcade, îngeri, steluțe și alte figurine din oraș. Au fost alese doar leduri pentru un consum redus. Bradul din Centrul Craiovei este unul artificial, spre deosebire de anii trecuți. În mare parte, figurinele sunt modificate an de an, formele sunt concepute de către Direcția Servicii Publice din cadrul Primăriei și societatea care le montează. Primăria are încheiat un contract cadru cu această societate. Factura pentru iluminatul de sărbători va sosi la Primărie abia dupa ce instalațiile vor fi demontate. În orice caz, bugetul municipalității pentru decorarea orașului de sărbători este de 1400000 de lei.

Iașul va fi îmbrăcat în lumină până pe 8 ianuarie. Atâta zona centrală cât și alte șapte cartiere din Iași vor fi în perioada aceasta mai strălucitoare pe timp de noapte. Zeci de kilometri de ghirlande, plase și beculețe colorate compun decorul de iarnă al capitalei Moldovei. Cel mai tare va străluci de sărbători centrul, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, Piața Unirii și strada Lăpușneanu, unde are loc și târgul de iarnă. Ieșenii au parte anul acesta de sărbători regale. Luminile orașului au fost aprinse în prezența Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române, Alteța Sa Regală Principele Radu și Alteța Sa Regală Principesa Sofia. Pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant a fost amplasată și o roată cu o înălțime de 30 de metri, de unde pot fi admirate clădirile istorice din apropiere, Paltul Culturii, Teatrul Național, Mitropolia sau Biserica Trei Ierarhi , dar și câteva blocuri de locatari aflate la doar câțiva metri de roată , motiv pentru care ideea a fost criticată de unii ieșeni pe rețelele de socializare.

Dincolo de asta, plimbările de seară nu au fost niciodată mai pline de farmec pentru cei mici, pentru că în preajma bradului din centrul orașului au ocazia să îl întâlnească la târgul de iarnă din Iași, în orașul copiilor, pe Moș Crăciun și să îi șoptească ce își doresc să găsească sub brad.

