Ghinion pentru Simona Halep la Cincinnati: S-a retras înaintea meciului din turul doi, din cauza unei noi rupturi musculare

Simona Halep a ratat turneele de la Roland Garros și Wimbledon (unde era campioană en titre), dar şi Jocurile Olimpice, din cauza unei rupturi musculare la gamba stângă, survenită în turneul de la Roma în mai. Sportiva a fost apoi aproape de abandon săptămâna aceasta, în primul tur la Cincinnati, când a avut nevoie de îngrijiri medicale în setul al doilea al meciului cu poloneza Magda Linette. Simona a reușit să încheie meciul, pe care l-a și câștigat, scor 6-4, 3-6, 6-1.

''Din nefericire, o scanare efectuată în cursul dimineții a arătat că am o mică ruptură musculară la aductorul drept şi în consecinţă ar fi prea riscant să joc'', a scris Halep pe Twitter înaintea meciului său cu Jessica Pegula.

Unfortunately, a scan this morning showed that I have a small tear in my right adductor and therefore it would be too risky for me to play tonight. I will rest up and do everything I can to be ready for the @usopen



To the fans in Cincy, it was beautiful to see you again pic.twitter.com/MaLAl4PQPe