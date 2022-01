GhiDigital, episodul 18 | Oare vom ajunge să avem în case o imprimantă 3D, așa cum avem frigider sau mașină de spălat?

În primii ani de studenție am avut norocul să văd la lucru o tehnologie folosită la tipar care însă se pregătea să iasă definitiv din scenă și să ajungă la muzeu, aruncată în istorie de era digitală: e vorba despre linotip. O mașinărie care dominase 100 de ani tipografiile, mirosea a încins și a plumb topit și scotea în relief rânduri de litere puse ulterior în machetele de ziar. Tempi pasati...

Am pomenit linotipul pentru că e singura conexiune pe care am făcut-o înainte de întâlnirea pentru prima dată cu o imprimantă 3D. Pentru asta am venit la Ploiești, la Universitatea de Petrol și Gaze, pentru a vedea laboratorul care experimentează deja de câțiva ani cu această tehnologie.

Foarte pe scurt, procesul este următorul: se introduce în computer un document care are coordonatele în relief ale obiectului, se alimentează imprimanta cu o materie primă - de regulă plastic polimer - și se pornește mașinăria. Rezultatul apare treptat sub ochii noștri.

Dacă încă ne mai minunăm de lucrurile realizate prin imprimare 3D înseamnă că stadiul tehnologiei este încă în faza de pionierat. Oare vom ajunge să avem în case o imprimantă de acest fel, așa cum avem frigider sau mașină de spălat? Continuam drumul în următorul episod GhiDigital.

