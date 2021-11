Gheorghiță: S-a luat decizia de a propune Ministerului Sănătății renunțarea la vaccinul de la compania AstraZeneca, din ianuarie 2022

Așa cum am anunțat săptămâna trecută, în cadrul în cadrul ședinței CNCAV pe care am avut-o, în săptămâna precedentă în unanimitate s-a luat decizia de a propune Ministerului Sănătății să renunțăm la vaccinul de la compania AstraZeneca, din ianuarie 2022, ținând cont de faptul că este un număr foarte mic de persoane care se vaccinează cu acest tip de vaccin la nivel național. Ținând cont de faptul că flacoanele sunt multidoză cu 10 doze și procentul de doze care sunt sacrificate este foarte mare și atunci din punct de vedere al cost- eficienței și managementului stocurilor a fost propunerea pe care noi am adresat-o Ministerului Sănătății, a anunțat Valeriu Gheorghiță.

ŞTIRILE ZILEI