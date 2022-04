Gest emoționant al fanilor lui Liverpool pentru Cristiano Ronaldo, care și-a pierdut unul dintre cei doi gemeni nou-născuți. În minutul 7, s-au ridicat în picioare și au cântat You'll Never Walk Alone”

Atacantul de 37 de ani nu a făcut parte din lotul lui Manchester United pentru jocul cu Liverpoool.

În minutul 7 al meciului, numărul cu care joacă fotbalistul portughez, suporterii ambelor echipe au oferit un moment emoționant. Fanii s-au ridicat în picioare și au aplaudat, iar suporterii lui Liverpool au cântat “You'll Never Walk Alone”, melodia devenită imnul “cormoranilor”.

Antrenorul lui Liverpool, Jürgen Klopp, a declarat pentru Sky Sports că a fost emoționat de gestul spectatorilor.

„Exact așa ar trebui să fie fotbalul”, a spus tehnicianul.

Liverpool a învins la scor, 4-0, după ce s-a impus și în tur, pe Old Trafford, cu 5-0. Meciul a fost unul restant și a contat pentru etapa cu numărul 30 a Premier League.

