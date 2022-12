Germania va începe pregătirile pentru instalarea sistemului Patriot în Polonia şi a promis arme suplimentare Kievului

Sistem de apărare Patriot / FOTO: Shutterstock

Guvernul german a oferit Varşoviei sistemul Patriot pentru a contribui la securizarea spaţiului aerian polonez după ce o rachetă rătăcită din războiul din Ucraina a lovit teritoriul polonez, omorând două persoane. Ministrul Apărării al Poloniei, Mariusz Blaszczak, a cerut însă ulterior Germaniei să trimită bateriile de rachete Patriot direct Ucrainei.



Germania a argumentat că niciun stat din NATO nu a trimis sisteme Patriot Ucrainei şi că acestea au fost desfăşurate până acum doar pentru a apăra teritoriul Alianţei.



Sistemele Patriot sunt produse de compania americană Raytheon şi au rază de acţiune de peste 60 km.



După o discuţie în contradictoriu, Varşovia a acceptat săptămâna trecută condiţiile guvernului german.



O echipă militară germană de recunoaştere va pleca marţi în Polonia pentru a identifica un loc potrivit pentru amplasarea echipamentului, au indicat sursele citate de dpa.



Agenţia germană mai transmite că ambasadorul ucrainean Oleksii Makeiev a afirmat că a primit promisiuni din partea Berlinului că ţării sale îi vor fi livrate arme suplimentare.



''În discuţii directe, am primit asigurări despre mai multe arme şi mai multe muniţii, pe care le vom anunţa împreună la momentul potrivit'', a declarat Makeiev pentru publicaţia duminicală Welt am Sonntag.



El a afirmat că nu doreşte să pună presiune diplomatică asupra guvernului german, însă a cerut Berlinului să livreze mai rapid ceea ce are, ''pentru că nu avem timp să aşteptăm mai mult pentru arme''.



În interviul publicat duminică, el a arătat că pe front sunt necesare de urgenţă mai multe sisteme antiaeriene, obuziere autopropulsate şi muniţie.



''În plus, suntem încă în discuţii în ce priveşte livrarea de (vehicule de luptă) Marder şi tancuri de luptă Leopard. Totuşi, decizia în această privinţă aparţine guvernului german'', a spus ambasadorul.



Cancelarul german Olaf Scholz a respins până acum livrarea de tancuri Leopold 2 pe motivul că nicio altă ţară NATO nu le-a furnizat.



SUA au semnalat vineri că nu văd obstacole în privinţa acestor livrări. Este însă decizia Germaniei, le-a declarat secretarul de stat adjunct Wendy Sherman reporterilor în timpul unei vizite la Berlin.



Makeiev a mai afirmat că guvernul german i-a promis că nu vor exista negocieri cu Rusia fără consimţământul Kievului: ''Am fost asigurat în mod clar că nu vor exista negocieri cu (preşedintele rus Vladimir) Putin dacă noi nu vrem acest lucru'', a spus el.



În acest moment, a adăugat el, Ucraina nu are nevoie de mediatori, ci de aliaţi.



''Pacea în Ucraina nu poate fi negociată, trebuie luptat pentru ea. Când cancelarul spune că Ucraina va fi ajutată atât timp cât va fi nevoie, aceasta înseamnă până când ultimul soldat rus va fi plecat de pe teritoriul nostru - inclusiv Doneţk, Lugansk şi Crimeea -, au fost plătite reparaţii şi criminalii de război condamnaţi'', a continuat Makeiev.



El a preluat postul de ambasador acum şase săptămâni de la predecesorul său Andrii Melnik, care a devenit ministru de Externe adjunct la Kiev. Preluare: Agerpres

