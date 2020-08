Cel mai mare târg de jocuri electronice din Europa - Gamescom - are loc anul acesta doar virtual, din cauza pandemiei.

Deși companiile de electronice sunt mulțumite, pentru că au avut vânzări mari în perioada de carantină, organizatorii se confruntă cu pierderi mari.

Convenția gamerilor are loc an de an în Germania, dar ediția 2020 este fără vizitatori și expozanți, din cauza pandemiei.

