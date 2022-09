Germania se îndreaptă spre o recesiune la iarnă din cauza crizei energetice

Germania, inflație

În prognozele sale de toamnă, publicate luni, Institutul IFO a anunţat că se aşteaptă ca Produsul Intern Brut al Germaniei să înregistreze un avans de 1,6% pe ansamblul acestui an, urmat de o contracţie de 0,3% anul următor. IFO, unul din cele mai influente institute de analize din Germania, este primul care prevede o contracţie a PIB-ului primei economii europene în 2023. IFO mizează pe o recesiune tehnică în primul trimestru din 2023, cu o scădere de 0,4% a PIB, după un recul de 0,2% în ultimul trimestru al acestui an.



"Reducerea livrărilor de gaze din Rusia pe parcursul verii şi majorările drastice de preţuri pe care le-au declanşat fac ravagii asupra revenirii economice după coronavirus", a declarat directorul de prognoze de la IFO, Timo Wollmershäuser. "Nu ne aşteptăm să revenim la normal până în 2024, cu o creştere economică de 1,8% şi o inflaţie de 2,5%", a adăugat Wollmershäuser.



Anterior, guvernatorul Bundesbank, Joachim Nagel, a oferit un pronostic similar, apreciind drept "posibilă" o intrare în recesiune la finalul acestui an şi începutul lui 2023. "Există o serie de elemente care indică în direcţia acestui scenariu", a declarat Joachim Nagel pentru postul public de radio.



În ceea ce priveşte inflaţia medie, aceasta ar urma să urce până la 9,3% anul următor, după o creştere de 8,1% în 2022, potrivit IFO. La rândul său, Bundesbank prognozează un puseu al inflaţiei până la mai mult de 10% în ritm anual în decembrie, şi o inflaţie de peste 6% în 2023.



"Alunecăm spre o recesiune hibernală", a concluzionat Timo Wollmershäuser.



În ultimele luni, grupul rus Gazprom a redus drastic livrările de gaze spre Germania via gazoductul Nord Stream, pentru ca la începutul lunii septembrie să le oprească total, pe fondul tensiunilor între Moscova şi Uniunea Europeană cu privire la războiul din Ucraina.



În consecinţă, Germania, care depindea de Rusia pentru 55% din necesarul de gaze înainte de război, a fost nevoită să se îndrepte spre alţi furnizori, la preţuri mai mari.



Aceste tensiuni au dus la explozia preţurilor la gaze naturale şi electricitate în Germania, care erau deja la un nivel ridicat pe fondul revenirii din pandemia de coronavirus. Iar această tendinţă ar urma să continue. "Furnizorii de energie vor ajusta sensibil preţurile la electricitate şi gaze, în special la începutul lui 2023", estimează IFO.



Clemens Fuest, directorul IFO, a declarat luni pentru cotidianul Tagesspiegel că preţurile la energie vor scădea pe termen lung pentru că Rusia îşi va vinde gazele şi petrolul spre alte ţări. La rândul lor, aceste ţări vor cumpăra mai puţine gaze din alte surse, care pe cale de consecinţă se vor îndrepta spre Europa, a apreciat Clemens Fuest.



Companiile, mai puţin protejate decât gospodăriile, au tras şi ele un semnal de alarmă şi cer noi ajutoare. Guvernul german a adoptat la începutul lunii septembrie un al treilea plan de măsuri pentru a-i ajuta pe cei mai defavorizaţi, însă acesta ar putea să nu compenseze pierderea preconizată a puterii de cumpărare, estimează IFO.

sursa agerpres

ŞTIRILE ZILEI