GERMANIA | O posibilă victorie a stângii la alegeri îi sperie pe milionarii germani. Aceștia se grăbesc să își mute activele în Elveţia. Politicienii de stânga doresc introducerea taxei pe avere şi înăsprirea legislaţiei cu privire la moșteniri

Dacă la alegerile de duminică social democraţii, partidul de extremă stânga Die Linke sau ecologiştii vor veni la putere, introducerea unei taxe pe avere şi înăsprirea legislaţiei cu privire la moşteniri ar putea fi incluse pe agenda politică.



"Pentru cei super-bogaţi, acesta este un subiect fierbinte. Familiile antreprenoriale sunt îngrijorate", spune un avocat german specializat în taxe şi care are operaţiuni extinse în Elveţia.



Aceste transferuri arată că mulţi oameni bogaţi văd în continuare Elveţia drept un loc atractiv pentru a-şi depozita avuţia, în pofida eforturilor autorităţilor din ţara cantoanelor să îşi schimbe imaginea de paradis fiscal pentru miliardari.



Nicio altă ţară din lume nu are atât de multe active offshore ca Elveţia iar intrările s-au accelerat în 2020, un fenomen de care au beneficiat marile bănci elveţiene precum UBS, Credit Suisse şi Julius Baer.



Tensiunile geopolitice şi îngrijorările referitoare la consecinţele economice ale pandemiei de COVID-19 au crescut atractivitatea oferită de stabilitatea politică din Elveţia. Datele publicate de Banca Reglementelor Internaţionale arată că depozitele constituite de gospodăriile şi companiile germane la băncile din Elveţia au crescut cu aproape cinci miliarde de dolari, până la 37,5 miliarde de dolari, în primul trimestru din 2021, iar aceste cifre nu includ acţiunile, obligaţiunile sau produsele financiare.



Cifre mai recente nu sunt disponibile însă sursele susţin că intrările au continuat. "Mulţi oameni bogaţi, în special antreprenori, se tem că va exista o alunecare spre stânga în Germania, indiferent care va fi rezultatul alegerilor", spune Florian Dürselen, director pentru Europa la firma de gestionare a averii LGT Switzerland.



Potrivit rezultatelor unui sondaj de opinie publicat joi, social-democraţii se menţin pe primul loc cu 25% din preferinţe, fiind urmaţi de blocul conservator CDU/CSU cu 21% din intenţiile de vot, iar Verzii se situează pe locul trei, cu 14%.



SPD vrea să reintroducă o taxă pe avere şi să majoreze taxa pe moşteniri în timp ce Verzii, un posibil partener de coaliţie pentru social-democraţi, vrea să taxeze mai mult averile. Deşi ambele partide vor să crească taxele pe venit pentru cei cu câştiguri mari, o taxă pe active ar strânge mult mai mulţi bani, susţine un avocat german specializat în taxe. Acesta a dezvăluit că a primit un număr crescut de solicitări pentru consiliere din partea clienţilor, în special din partea unor antreprenori, care vor să se protejeze prin realizarea de noi investiţii via o companie din Elveţia sau prin transferul unor active spre o fundaţie din Liechtenstein.



Simplul transfer de numerar către un cont bancar din Elveţia nu mai funcţionează. Ca urmare a presiunilor internaţionale, autorităţile elveţiene au acceptat să facă schimb de informaţii referitoare la conturile bancare cu autorităţile fiscale din ţările unde îşi au domiciliul clienţii băncilor elveţiene.

