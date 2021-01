Germania nu va putea respecta "frâna datoriilor" timp de mai mulți ani, spune un consilier al cancelarului Merkel

Helge Braun

Comentariile lui Helge Braun reprezintă cel mai clar semnal că Berlinul va continua politica fiscală expansionistă prin asumarea de noi datorii chiar dacă criza coronavirusului va fi depăşită.



"Frâna datoriilor nu poate fi respectată în următorii ani în pofida a cea ce este totuşi o disciplină strictă a cheltuielilor", a apreciat Helge Braun într-un editorial publicat în ediţia de marţi a cotidianului financiar Handelsblatt.



În anul 2009, pentru a frâna acumularea de noi datorii, a fost inclus un paragraf special în Constituţia Germaniei. Conform acestui amendament, cunoscut sub numele de frâna datoriei, 'debt break', Guvernul federal poate contracta datorii noi până la echivalentul a 0,35% din Produsul Intern Brut. Însă Berlinul poate depăşi acest prag dacă Germania este lovită de un dezastru natural sau în "situaţii de urgenţă excepţională", care sunt dincolo de controlul statului şi afectează în mod semnificativ situaţia financiară a ţării.



Helge Braun a sugerat că partidele ar trebui să cadă de acord asupra modificării acestei prevederi constituţionale într-un mod care să permită asumarea de datorii mai mari pentru câţiva ani. Însă un eventual acord ar trebui să includă şi o "dată clară" când Germania ar urma să revină sub pragul prevăzut în lege.



Ministrul german al Finanţelor intenţionează să emită în acest an datorii record în valoare de până la 180 miliarde de euro, pentru a putea continua măsurile de salvare şi stimulare pentru a proteja cea mai mare economie a Europei de impactul pandemiei de COVID-19. Datoriile record preconizate pentru acest an vin după ce în 2020 autorităţile de la Berlin au contractat noi datorii în valoare de 130,5 miliarde de dolari, cel mai ridicat nivel anual de după cel de al doilea război mondial.

sursa agerpres

ŞTIRILE ZILEI