Germania, Franța și Italia, pe primele 3 locuri în topul țărilor care controlează subgrupuri de întreprinderi din România

În România, în anul 2019 au fost identificate 80.787 grupuri de întreprinderi, din care 5.496 de grupuri de întreprinderi rezidente şi 75.291 de grupuri de întreprinderi multinaţionale (462 controlate din interior, respectiv 74.829 controlate din străinătate).



Din totalul grupurilor de întreprinderi identificate pe plan naţional în anul 2019, 5.140 erau rezidente, peste 6% din total grupuri, dintre acestea peste 98% fiind constituite din două sau mai multe unităţi legale.



În anul 2019, din totalul grupurilor de întreprinderi multinaţionale controlate din străinătate şi identificate în România, 13.660 sunt grupuri controlate de persoane juridice străine, iar 61.169 sunt grupuri controlate de persoane fizice străine.



Cea mai mare parte a grupurilor de întreprinderi din România activează în domeniul comerţului.



Conform INS, în România, în anul 2019, un procent de 28,1% din numărul total de salariaţi din întreprinderile active şi-au desfăşurat activitatea în întreprinderi ce fac parte din grupuri multinaţionale controlate din străinătate.



În întreprinderile controlate din top 10 ţări, în anul 2019, şi-au desfăşurat activitatea 21,1% din totalul numărului de salariaţi la nivelul economiei naţionale.



Raportat la ponderea numărului de salariaţi, majoritatea subgrupurilor de întreprinderi din România sunt controlate din Germania, Franţa şi Italia.



Rezultatele anului 2019 indică faptul că, în funcţie de ponderea numărului de salariaţi, pe primul loc se află subgrupurile de întreprinderi controlate de persoane juridice sau persoane fizice din Germania (16,4%), pe locul doi sunt cele controlate din Franţa (12,6%), iar pe locul trei sunt cele controlate din Italia (8,8%).



În funcţie de ponderea numărului de salariaţi în total grupuri de întreprinderi multinaţionale controlate din străinătate, subgrupurile de întreprinderi controlate din Germania predomină în secţiunea C - Industria prelucrătoare (8,4%), în secţiunea G - Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; Repararea autovehiculelor şi motocicletelor (3%) şi în M - Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (2,5%).



În privinţa subgrupurilor de întreprinderi controlate din Franţa, 5,6% se regăsesc în secţiunea C - Industria prelucrătoare, iar în secţiunea G - Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; Repararea autovehiculelor şi motocicletelor (2,6%).



Subgrupurile de întreprinderi controlate din Italia domină în secţiunea C - Industria prelucrătoare (5,3%).

Sursa: Agerpres

