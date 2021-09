Germania: Candidatul social-democrat şi-a consolidat poziţia de favorit la succesiunea Angelei Merkel

Olaf Scholz

Ministrul de finanţe şi vicecancelar social-democrat a fost desemnat de 42% dintre telespectatori învingător al dezbaterii în care i-a avut ca adversari pe liderul conservatorilor, Armin Laschet, şi pe cea a ecologiştilor, Annalena Baerbock, potrivit unui sondaj Forsa.

Acest bărbat de 63 de ani, fără multă carismă, dar liniştitor, câştigase deja cele două dezbateri televizate anterioare, prezentându-se ca un administrator experimentat şi calm.



Armin Laschet, care nu mai are multe atuuri în mână acum pentru a inversa tendinţa, a convins numai 27% dintre persoanele chestionate.



Renanul de 60 de ani nu a reuşit să-şi destabilizeze principalul adversar şi uneori chiar a părut că-şi pierde firul privind temele sociale, afirmând un nefericit "nu am înţeles" după o intervenţie a ecologistei Annalena Baerbock.



Acesta din urmă a primit doar 25% păreri favorabile.



Dreapta, alcătuită din Uniunea Creştin-Democrată (CDU), aliată cu Uniunea Creştin-Socială (CSU) bavareză, înregistrează între 20% şi 22% în intenţiile de vot în sondaje, faţă 25% şi 26% pentru SPD. Verzii sunt creditaţi cu 15% până la 17%.



Prin urmare, ceea ce părea de neconceput acum câteva săptămâni devine acum din ce în ce mai probabil: dreapta germană a cancelarului federal riscă să se întoarcă în opoziţie pentru prima dată după 2002.



Inegalităţi sociale, lupta împotriva încălzirii globale, digitalizarea şi securitatea internă au dominat dezbaterea, transmisă pe canalele private ProSieben, Kabeleins şi Sat1, şi concentrată pe problemele interne.



"Este uimitor să vedem că Europa şi politica externă nu au fost abordate în niciuna din cele trei dezbateri", a subliniat în acest sens Der Spiegel.



Annalena Baerbock, o juristă de 40 de ani, pare de acum scoasă din cursa pentru funcţia supremă.



Este la fel pentru Armin Laschet?



Surprizele nu sunt excluse. Circa 40% dintre alegătorii germani încă nu ştiu pentru cine vor vota, potrivit unui studiu reprezentativ al institutului Allensbach.



Se adaugă, de asemenea, marjele de eroare ale sondajelor şi partea importantă în acest an - din cauza pandemiei - a votului prin corespondenţă.



Un lucru este sigur, ecologiştii ar urma să joace cel puţin un rol-cheie în formarea unui guvern de coaliţie.



Ei ar prefera să se asocieze social-democraţii, însă ar urma să fie posibile multiple coaliţii, cu trei partide necesare pentru a atinge majoritatea, potrivit sondajelor.



Olaf Scholz şi Annalena Baerbock, care au pledat amândoi pentru o creştere a salariului minim la 12 euro, au părut deja că formează o echipă duminică seară.



În Germania, "10 milioane de persoane ar beneficia" de asta , a insistat Olaf Scholz. "Demnitatea cetăţenilor este în joc", a continuat el.



În dificultate, în timp ce avea nevoie cu orice preţ de o victorie în cursul acestei dezbateri finale, Armin Laschet şi-a concentrat atacurile în principal împotriva perspectivei unui guvern "roşu" în Germania, asociind şi stânga radicală Die Linke.



Singura speranţă acum pentru el: sprijinul afişat al Angelei Merkel.



Cea care va părăsi scena politică după 16 ani în care s-a aflat la putere şi care se bucură în continuare de popularitate, şi-a înmulţit participările la întâlniri electorale alături de acesta, după ce s-a ţinut la distanţă de campanie la început.



"Ar trebui să-l avantajeze", crede politologul Karl-Rudolf Korte de la Universitatea din Duisburg, "ca pe toţi cei care în ultimii ani au ales apropierea de Merkel".



Dar oricare ar fi rezultatul scrutinului, tabăra conservatoare se pregăteşte pentru un scor istoric de scăzut, de natură să întunece bilanţul Angelei Merkel. În 2017, dreapta a obţinut 32,9% din voturi.



Iar reglările de conturi în interior au început deja: Wolfgang Schäuble, preşedintele Bundestagului şi eminenţă cenuşie a conservatorilor, i-a reproşat în parte slăbiciunea CDU, într-un interviu apărut duminică în Tagesspiegel, pentru că, în opinia sa, şi-a pregătit defectuos succesiunea.

