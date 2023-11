Germania atenuează costurile cu energia pentru industrie

Industrie

Pachetul de sprijin "este o veste extrem de bună", va atenua cu până la 12 miliarde de euro povara facturilor la electricitate numai în 2024, a informat cancelarul Olaf Scholz.



Măsurile includ o reducere substanţială a taxei pe energia electrică pentru firmele din sectorul industrial, de la 15,37 euro la 0,50 euro per megawatt-oră (MWh), precum şi ajutor suplimentar pentru companiile mai consumatoare de energie. Valoarea totală a pachetului de sprijin în perioada 2024 - 2027 se ridică la 28 miliarde de euro, a informat Ministerul Economiei.



Ministrul de Finanţe, Christian Lindner, a explicat că sprijinul va fi finanţat în conformitate cu frâna datoriei, inclusă în Constituţia Germaniei, care limitează deficitul bugetar la 0,35% din PIB.



Economia Germaniei, dependentă de industrie, se confruntă cu un declin prelungit, şi sunt puţine semne de redresare, pe fondul scăderii încrederii mediului de afaceri. În rândul ţărilor dezvoltare din G7, economia Germaniei va fi singura care se va contracta în 2023, previzionează FMI, iar costurile ridicate cu energia au fost una din principalele frâne ale activităţii economice.



În timp ce preţurile la electricitate în Germania s-au moderat de la nivelul de vârf din 2022, ele ar urma să rămână ridicate cel puţin până în 2027, când vor fi incluse în reţea capacităţi masive de energie eoliană offshore, ceea ce va reduce preţurile la electricitate pentru marii consumatori industriali.



"Este important că am găsit un mod de a sprijini competitivitatea industriei. Companiile mai consumatoare de energie pot obţine preţuri la electricitate de sub 0,06 euro din 2025, printr-o serie de instrumente", a apreciat ministrul Economiei, Robert Habeck.



Deşi Guvernul a introdus în 2022 o plafonare a preţurilor la electricitate şi gaze, pentru a atenua povara asupra gospodăriilor şi industriei, companiile mari din Germania spun că preţurile la electricitate încă sunt prea ridicate, după standardele internaţionale.

sursa Agerpres

