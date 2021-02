Card de vaccinare, distribuit într-un oraș din Bavaria EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Experimentul certificatului verde de vaccinare are loc în orașul AlTötting din Bavaria. Autoritățile locale au distribuit documentul sub forma unui card de vaccinare. Deocamdată are valoare simbolică.

Nu dă drepturi speciale deținătorului, dar infrastructura tehnică este pregătită în caz că se adoptă o decizie națională sau europeană în acest sens. Unii germani vorbesc despre noua libertate de care ar avea parte poseseorul pașaportului de vaccinare, în timp ce alții cred că nu este o inițiativă corectă. Rata vaccinării în Germania, cu ambele doze, este de 2% din populație.

Austria susține ferm ideea pașaportului verde digital la nivelul UE, care ar trebui să faciliteze călătoriile turistice și de afaceri. Cancelarul Kurz spune că poziția Austriei este sprijinită de Grecia, Spania și Italia.

De la jumătatea lunii martie, israelienii pot merge în Cipru și Grecia cu așa numitul pașaport verde de vaccinare, în urma încheierii unor acorduri în acest sens între aceste state. Austria crede că înțelegerile bilaterale reprezintă o soluție în cazul unui eșec al discuțiilor legate de pașaportul de vaccinare la nivelul UE.

ŞTIRILE ZILEI