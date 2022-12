Germania | Medic de la ATI: Rata de îmbolnăvire în rândul populaţiei este extrem de ridicată în prezent. Nu am mai întâlnit niciodată atâţia oameni bolnavi

Germania, spital / FOTO: shutterstock.com

"Rata de îmbolnăvire în rândul populaţiei este extrem de ridicată în prezent. Nu am mai întâlnit niciodată aşa ceva", a declarat preşedintele Societăţii germane pentru terapie intensivă şi medicină de urgenţă, Christian Karagiannidis, pentru ediţia de sâmbătă a ziarului Rheinische Post.



În multe regiuni, aproape toate paturile de la ATI sunt ocupate, spune Karagiannidis, adăugând că infecţiile cu coronavirus nu mai reprezintă principala problemă.



"În acest moment ne confruntăm cu o largă gamă de boli: gripă, virusul respirator RSV, coronavirus şi alte afecţiuni respiratorii, plus urgenţele obişnuite", a explicat medicul.



Pe lângă numărul extrem de ridicat de pacienţi, spitalele din Germania se mai confruntă în prezent cu probleme la livrarea anumitor medicamente.



Karagiannidis a îndemnat statul ca, împreună cu producătorii locali, să asigure producerea şi stocarea din timp a anumitor medicamente, astfel încât acestea să fie mereu disponibile în cantităţi suficiente.



"Acest lucru va fi costisitor, dar consider că este îngrijorător pentru o ţară ca Germania să se confrunte cu astfel de penurii, mai ales în acest an, cu atâtea infecţii", a subliniat el.



Ministrul sănătăţii din executivul bavarez, Klaus Holetschek, a cerut la rândul său guvernului german în comentarii pentru Rheinische Post să convoace înainte de sărbători o reuniune de urgenţă pentru a găsi o soluţie, împreună cu reprezentanţii sectorului medical şi industrial, în legătură cu problema penuriei de medicamente.

