Emil Hossu-Longin EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

1.680.000 de români au stat cu sufletul la gură la finalul meciului cu Germania, sperând la un gol în poarta apărată de Finn Dahmen, cel mai vizionat minut al partidei înregistrându-se la ora 20.49. Ratingul TVR 1 în acel moment ajungea la 9.5%*, iar cota de piață atingea 19,1%**. Pe întreaga durată a meciului (în intervalul orar 19.00 – 20.50), TVR 1 s-a clasat pe poziția a doua în clasamentul audiențelor. În medie, peste un milion de români au urmărit Germania – România, principalul post al Televiziunii Române înregistrând un rating mediu de 5,7% și un share mediu de 13,5% la nivel național, respectiv 6,5% rating mediu și 15,8% cotă medie de piață la nivelul publicului urban. Un procent de 5,7% a reprezentat ratingul mediu pe target comercial, cota medie de piață pe publicul menționat fiind de 19,2%.

Corespondența lui Emil Hossu-Longin:





De altfel, întâlnirea cu reprezentativa de tineret a Germaniei a adunat în fața micilor ecrane cel mai mare număr de suporteri tricolori, 1.007.000, în medie. Partida disputată sâmbătă în compania țării gazdă Ungaria a fost vizionată de o medie de 950.000 de telespectatori, iar cea cu Țările de Jos, care a deschis participarea României în faza grupelor, a adus 768.000 de români la TVR 1.



Timp de 8 zile (24-31 martie), TVR a ţinut publicul conectat la fotbalul îndrăzneţ al tinerei generaţii, oferindu-i peste 36 de ore de meciuri de la Campionatul European de Fotbal U21. Comentate de Marian Olaianos şi Emil Hossu-Longin de la faţa locului, dar şi de colegii lor de la Bucureşti, Dragoș Bocanaciu, Bogdan Tomulică și Narcis Șelaru, partidele de fotbal de la EURO U21 au fost completate cu peste 850 de minute de analize şi detalii la cald despre evoluţia competiţiei desfăşurate în acest an în Ungaria şi Slovenia. Cristian Mândru şi Costin Deşliu au moderat „Studiourile UEFA EURO U21”, în care invitaţii Ovidiu Ioaniţoaia, Aurel Ţicleanu, Alin Buzărin şi Marian Mitran au venit cu informaţii şi clarificări pentru microbişti.



Miercuri, 31 martie, telespectatorii pot urmări la TVR ultimele întâlniri din faza grupelor de la EURO U21 2021, după cum urmează:



ora 19:00 Danemarca - Rusia (Grupa C) TVR 1

ora 19:00 Islanda - Franţa (Grupa C) TVR 2

ora 22:00 Elveţia - Portugalia (Grupa D) TVR 1 (înregistrare de la ora 19.00)

ora 22:00 Croaţia - Anglia (Grupa D) TVR 2 (înregistrare de la ora 19.00)



TVR transmite în direct şi în exclusivitate toate partidele Campionatului European de Fotbal U21. Fazele superioare ale competiției sunt programate să se dispute în perioada 31 mai – 6 iunie. Meciurile sunt în direct la TVR 1 şi TVR 2, evenimentul fotbalistic fiind accesibil oricărui iubitor al sportului rege.

ŞTIRILE ZILEI