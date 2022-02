George Simion, după ce Parchetul a deschis dosar penal în scandalul din Parlament: Nu ştiu ce preferinţe are domnul ministru, dar cerea să îl bat

Ministrul Energiei, bruscat de George Simion

ACTUALIZARE: George Simion a susținut marți că Virgil Popescu l-ar fi provocat să-l bată. Întrebat de ziariști cum explică gestul său, Simion a spus: "Unii spun că e bullying, că e spațiul privat. Eu n-am lovit pe nimeni, eu sunt mai familiar cu oamenii. El spunea: Hai dă, cerea să-l bat. Şi bine că nu am dat pentru că aş fi fost terminat ca figură politică. Nu ştiu ce preferinţe are domnul ministru, dar aşa cerea, să îl bat. M-a provocat acest ministru, m-a făcut pe mine rus, eu l-am făcut hoț. ”, a spus Simion.

Întrebat despre dosarul penal deschis de Parchetul General, Simion a adăugat că ”Parchetul nu mai are cazuri serioase și alege circul mediatic”.

"Probabil Parchetul General nu mai are cazuri serioase în România şi alege să facă circul ăsta mediatic. Eu i-aş întreba pe români dacă consideră că am făcut ceva. Nu mai îmi cer scuze dacă ieri, i-am făcut aşa ( n.r. îşi bate pe umăr un coleg). Dacă în vreun fel asta este ultraj înseamnă că am luat-o razna cu toţii în această ţară, nu numai noi.", a spus liderul AUR.

"La data de 8 februarie 2022, urmare a sesizării din oficiu în conformitate cu art. 292 din Codul de procedură penală, la nivelul Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a fost înregistrat un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 2 Cp și tulburarea ordinii și liniștii publice, prev. de art. 371 Cp. În fapt, în urma materialelor de presă apărute în ziua de 7.02.2022, s-a reținut că numitul George Simion, deputat în Parlamentul României, în timpul ședinței Camerei Deputaților din aceeași zi s-a deplasat la tribuna plenului Camerei, în timp ce ministrul Energiei își susținea discursul la moțiunea simplă împotriva sa, agresându-l pe acesta", se arată în comunicatul Biroului de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

În timpul dezbaterilor pe marginea moţiunii simple iniţiate de USR împotriva ministrului Energiei, George Simion a urcat la tribună lângă Virgil Popescu, l-a ținut cu o mână de umeri, apoi de ceafă și cu alta de braț și i-a strigat în mod repetat ”Ești un hoț!”. Scena a inclus îmbrânceli și gesturi amenințătoare la tribuna Parlamentului. Președintele de ședință, Daniel Suciu (PSD), a suspendat dezbaterea, spunând că e pentru prima oară când un ministru e agresat.

Ministrul Energiei Virgil Popescu a anunțat, marți, că va depune plângere penală pe numele lui George Simion și a solicitat filmarea integrală din Parlament din momentul incidentului.

O altă consecinţă a incidentului de ieri este aceea că parlamentarii intenţionează să modifice Regulametele Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru ca astfel de agresiuni să nu mai existe. Preşedintele Senatului, liberalul Florin Cîţu, a apreciat marţi că trebuie luate măsuri foarte dure în Parlament pentru sancţionarea unor gesturi precum cel al deputatului AUR George Simion, menţionând că prima dată poate fi dată o sancţiune, iar a doua oară "să vină jandarmii să-l scoată" din sală.

