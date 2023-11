George Friedman: Schimbarea din Olanda va face din Europa un loc foarte diferit

Geert Wilders / FOTO: Facebook Geert Wilders

Alegerile de săptămâna trecută din Olanda au adus o schimbare radicală. Tradițional, Olanda se află printre statele cele mai clasic liberale din Europa. Cu toate acestea, într-un vot al cărui focus au fost imigrația și schimbările climatice, Geert Wilders și Partidul Libertății au ieșit în frunte, deși nu au obținut o majoritate. Guvernele din statele membre marginale ale Uniunii Europene, cum ar fi Ungaria, au adoptat poziții similare în trecut (în special în ceea ce privește imigrația), dar Olanda este un membru fondator al UE și, în ciuda dimensiunii sale mici, s-a aflat mereu în centrul modelării și reprezentării valorilor blocului. În perioade de disparitate economică și divizare, voința membrilor-cheie ai UE de a sta împreună pentru a apăra anumite principii morale de bază a ținut laolaltă blocul.

Cu toate acestea, rezultatele alegerilor olandeze au respins două principii de bază ale Uniunii Europene. Totodată, i-ar putea oferi Olandei un avantaj economic în Europa. Lupta împotriva schimbărilor climatice este un imperativ existențial și moral, dar este și costisitoare, crescând dramatic costul producției pentru o serie de produse. În același timp, restricțiile privind imigrația – în special atunci când imigranții sunt slab calificați și provin dintr-o cultură foarte diferită – probabil vor reduce costurile publice privind susținerea imigranților.

Aceste aparente avantaje economice sunt importante, dar nu sunt aspectul critic de urmărit în urma alegerilor din Olanda. Atât în Olanda, cât și în alte locuri, susținătorii combaterii schimbărilor climatice sau ai primirii imigranților au tendința de a-și justifica pozițiile prin afirmarea beneficiilor morale și economice. Criticii și contestatarii au fost uneori întâmpinați nu cu o respingere atentă, ci cu un fel de rușinare morală, sugerând că întrebările în sine sunt un semn al corupției morale.

În acest sens, alegerile de săptămâna trecută au semnificație. În multe feluri, Olanda a fost o națiune centrală în Uniunea Europeană. Cu ani în urmă, când locuiam în Olanda, se presupunea – și eu credeam că este adevărat – că țara exemplifica modul în care ar trebui să fie o națiune europeană (mai ales față de NATO). Însă rezultatul acestui ultim scrutin ar putea legitima îndoieli cu privire la politicile prevalente referitoare la schimbările climatice și imigrație într-un mod în care rezultatele similare ale alegerilor care avuseseră loc anterior în Polonia sau Italia nu ar fi putut. În timp, Olanda și-ar putea pierde reputația de țară europeană model, dar este și posibil să apară o nouă definiție a virtuții europene. Poate că într-un viitor îndepărtat, o Europă redefinită își va identifica începuturile în acest scrutin.

Pe de altă parte, Wilders și partidul său ar putea să greșească în privința politicilor lor referitoare la schimbările climatice și imigrație. Nu am cunoștințe științifice pentru a avea o opinie informată cu privire la încălzirea globală și nici nu am încredere în vreo credință susținută pasional de oameni care știu la fel de puțin ca mine. Știu puține despre demografie, în mod particular (știu) că lumea dezvoltată se confruntă cu o lipsă tot mai acută de forță de muncă. Printre opțiunile pe care le avem se numără forțarea celor în vârstă de 80 de ani să facă munci de rând, inventarea de substituenți – roboți eficienți din punct de vedere al costurilor pentru oameni – sau aducerea de muncitori străini. În SUA, imigrația a fost soluția încă de la sosirea pasagerilor de pe Mayflower. Cu toate acestea, străinii tind să aibă culturi distincte care pot intra în conflict cu valorile țării gazdă, iar în unele circumstanțe – în special atunci când există un aflux mare de imigranți – este inevitabil să existe și infractori printre nou-veniți. În comparație cu celelalte opțiuni, totuși, imigrația pare să funcționeze.

Schimbarea din Olanda, dacă se menține și se răspândește, va face din Europa un loc foarte diferit nu doar în aceste chestiuni, ci și în ceea ce privește cultura sa politică și ideea că Europa este o entitate unitară. Sau va trebui să evit Europa, în caz contrar aș fi forțat să-mi pregătesc și să mănânc nefericiții lor cârnați. Siguranța primează; voi rămâne în Texas.

