George Friedman: Există un acord în 4 pași care ar putea opri războiul din Ucraina

Redăm analiza lui George Friedman.

Statele Unite au cerut Ucrainei să fie deschisă la negocieri cu Rusia, potrivit unui raport care a fost probabil scurs cu grijă de către oficialii americani. Deoarece nimeni din administrația americană nu neagă raportul, acesta este menit să fie luat în serios de ucraineni. (Având în vedere că SUA nu le cere să negocieze, ci doar să fie deschiși la negocieri, acest lucru este ușor de negat).

Între timp, pe 15 noiembrie, președintele chinez Xi Jinping și președintele american Joe Biden vor participa amândoi la summitul G-20 din Indonezia. Probabil că vor avea o întâlnire acolo, dar dacă nu va fi să fie, asta ar trimite un mesaj la fel de clar ca un comunicat de presă de după reuniune. Președintele rus Vladimir Putin a fost, de asemenea, invitat la summit. Acesta nu a confirmat dacă va participa, dar inițial a indicat că nu va participa. Prezența sa l-ar expune la ostilitate față în față, sau cel puțin la frigiditate, din partea multor participanți. Prin urmare, dacă Putin decide să vină, și pentru mai mult decât pentru tartine, el se va aștepta la niște beneficii.

Un refuz de a se întâlni zugrăvește un lider inflexibil și responsabil de tensiune. O dorință de a se întâlni creează o așteptare a unor progrese. Dacă nu există nici o întâlnire și niciuna dintre părți nu dorește să ardă punți, se va face un anunț vesel și incoerent. Dacă se anunță un progres major, toată lumea va fi șocată. Detaliile oricărei întâlniri vor fi puse la punct până la ultima virgulă înainte ca Biden și Xi să se întâlnească și vor fi scurse cu grijă pentru a testa reacțiile acasă.

Există trei puteri majore și în general ostile care ar putea fi prezente la întâlnire. Statele Unite vor fi acolo dorind să producă o schimbare low-cost cu Rusia și China. Scurgerea de informații despre Ucraina pare a fi o încercare de a-l aduce pe Putin la întâlnire. Acesta nu se aștepta la scurgerea de informații, așa că nu avea de gând să vină. O întrebare va fi dacă se va răzgândi și va încerca să pună capăt războiului fără a convoca Ucraina. În ceea ce îi privește pe Xi și Biden, dacă nu pot nici măcar să stea jos și să bea un pahar, va indica faptul că cel puțin una dintre părți nu poate stabili o agendă nici măcar de dragul aparențelor. Iar dacă Putin vine și îl ignoră pe Xi, nu mai suntem în Kansas.

Să luăm în considerare mesajul lui Biden. Ucrainenii ar accepta de bunăvoie un acord doar dacă Rusia se retrage din toată Ucraina și plătește despăgubiri. La suprafață, acest lucru nu se va întâmpla. Dar, fără Statele Unite, le-ar fi foarte greu să poarte războiul. Iar problema cu acest război este că el nu se duce nicăieri și nici nu se termină. Rusia pare să slăbească, dar este departe de a capitula. De asemenea, publicul ucrainean are o limită a răbdării, iar războiul trebuie să se încheie înainte ca acesta să ajungă la capătul răbdării. Mesajul pentru Ucraina a fost: poate că veți obține sau nu mai multe victorii, dar șansele voastre de a-i învinge categoric pe ruși sunt prea mici pentru a paria pe ele. În același timp, acest război s-a dovedit a fi un coșmar rusesc, nefiind deloc așa cum a sperat Moscova - cam ca majoritatea războaielor. Rusia trebuie să-și dorească o ieșire care să nu pară o înfrângere.

Ucraina și Statele Unite nu pot ceda în privința integrității teritoriale - Ucraina pentru că este vorba de însăși suveranitatea sa, iar SUA pentru că au mers prea departe pentru a permite o urmă de slăbiciune. Acest lucru pare să facă imposibil un acord. Dar există un acord care ar putea funcționa, iar acesta include următoarele:

1. Rusia își retrage toate forțele.

2. Statele Unite își retrag tot sprijinul militar pentru Ucraina.

3. NATO garantează că nu acceptă Ucraina ca membru.

4. Un fond pentru reconstrucția Ucrainei este creat sub egida ONU, folosind donații de la membrii NATO, și ar include Rusia.

Acest lucru nu va împiedica Rusia să invadeze din nou Ucraina mai târziu, dar va trece ceva timp până când va avea apetitul necesar pentru a face asta. Nu știu ce înțelegeri vrea Washingtonul să ia în considerare Kievul, dar aceasta este o posibilitate. Iar dacă Putin va veni la întâlnire, cred că va semnala ceva de genul acesta.

Așa cum am spus, dacă Xi și Biden se află în aceeași clădire și nu se întâlnesc, asta ar indica probleme serioase. Dar cred că amândoi vor să fie acolo - Biden pentru a-l enerva pe Putin, Xi pentru a încerca să schimbe relațiile.

Xi tocmai a văzut prestația SUA în Ucraina, iar asta l-a pus pe gânduri. China are probleme economice masive, dintre care multe sunt legate de Statele Unite. Are nevoie de mai multe importuri și investiții din partea SUA. Așa cum a arătat recentul embargo asupra microcipurilor avansate, guvernul american are o mare influență asupra comerțului, iar deciziile sale pot afecta serios China.

Ceea ce SUA dorește de la China este oprirea declarațiilor ostile privind Taiwanul și a prezenței marinei americane, precum și concesii în ceea ce privește limitele impuse de China asupra exporturilor americane. Dincolo de gesturi, China nu prea este interesată de Taiwan. Dacă Beijingul ar fi vorbit serios despre o invazie, ar fi atacat de mult timp. Nu a făcut-o pentru că un eșec era foarte posibil. Statele Unite nu-și vor încheia prezența, dar nu au niciun apetit pentru un război cu China.

Cred că o întâlnire între Biden și Xi este probabilă, cu excepția cazului în care oricare dintre părți dorește să pară dură de dragul negocierilor. Dar, așa cum am mai spus, un război între cele două țări nu este probabil, iar legăturile lor economice sunt necesare pentru ambele părți.

În ceea ce-l privește pe Putin, mă îndoiesc că va participa la summit, deoarece nu este locul în care va dori să facă concesii. Dar dacă va participa, va lua în serios raportul privind Ucraina și va întreba despre termenii unui posibil acord. Cred că i se va permite să afirme că a câștigat ceva - chiar dacă nu a câștigat. Ucraina va avea țara sa, dar se va teme că Rusia va lovi din nou. Iar americanii vor proceda ca de obicei: se vor acuza unii pe alții.

