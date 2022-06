Geoană: 2,5% din PIB pentru Apărare, o investiţie care trebuie să recupereze şi decalaje din trecut

Mircea Geoană - NATO

"Salut faptul că România a decis, ca şi mulţi aliaţi, să continue să investească în Apărare. Nu este o cheltuială fără sens şi ştiu că multă lume se uită, de banii ăştia am putea să facem şi altceva. Dar uitaţi-vă la războiul de lângă graniţele noastre. Avem nevoie de o armată mai bine înzestrată, avem nevoie de militari mai bine motivaţi, avem nevoie de tineri care vor să îmbrăţişeze cariera militară, cu condiţii în licee şi în academiile militare de ultimă generaţie. Va trebui să asigurăm, ca şi altor categorii socio-profesionale, respectul şi calitatea vieţii, pentru a putea să îi atragem alături de noi", a spus Geoană, care a vizitat, alături de ministrul Apărării, Vasile Dîncu, sediul Brigăzii 81 Mecanizate Bistriţa.



Secretarul general adjunct al NATO s-a arătat convins că investiţiile în tehnică militară vor continua, la fel şi cele în pregătirea resursei umane, şi a dat exemplul Poloniei în ceea ce priveşte predictibilitatea acestui tip de cheltuieli.



"Eu sunt absolut convins că aceşti 2,5% din PIB, care reprezintă o investiţie care trebuie să recupereze şi decalaje din trecut - sunt decalaje vechi, vedem chiar şi aici (la Brigada 81 Mecanizată Bistriţa - n.r.), tehnica este dintr-o altă perioadă -, dar am încredere şi în România, am încredere în toţi aliaţii. Ne uităm puţin la Polonia, cum şi-a folosit cheltuielile de apărare de manieră predictibilă, un plan pe zece ani, şi, când ai predictibilitate pe resurse relativ mari, ai şi eficienţe cu privire la costul acestor investiţii. Ştiu că vom continua să investim în acest domeniu important, iar oamenii sunt cei mai importanţi. Echipamente poţi să cumperi. Oameni pregătiţi, oameni motivaţi, oameni care să facă cinste uniformei militare şi uniformei NATO sunt cel mai important lucru pe care trebuie să îl facem şi sunt convins că o să facem acest lucru", a declarat Geoană.



La rândul său, ministrul Apărării Naţionale, Vasile Dîncu, a dat asigurări că, începând de anul viitor, Brigada 81 Mecanizată Bistriţa va beneficia de tehnică militară nouă, inclusiv de transportoare blindate Piranha 5.



"Am venit în această unitate militară pentru că este o unitate de elită, care se află în procesul NATO de modernizare a Armatei. Este una din brigăzile care a încheiat procesul acesta. Urmează să aducem aici şi tehnică nouă, începând de anul viitor vom avea Piranha 5 aici, şi în anii următori şi alte elemente de înzestrare, care sunt din zona modernizării armatelor NATO", a afirmat Dîncu.

