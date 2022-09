Gen. Ben Hodges, în exclusivitate pentru TVR: Ucraina ar putea câștiga războiul până la sfârșitul anului. Ilarionov: Doar o înfrângere militară îl poate opri pe Putin

Foto: Befunky

„Sper ca Ucraina să devină membră a NATO, este o democrație puternică și din ce în ce mai puternică... Și au demonstrat că pot învinge deja Rusia și cred că Alianța va deveni mai puternică odată cu includerea Ucrainei. Dar sunt și realist, asta va cere timp. SUA ar trebui să întărească relația cu Ucraina pentru a normaliza relația bilaterală în ceea ce privește investițiile economice, ajutând la reconstrucție, precum și la modernizare, dar trebuie să fie în contextul unei strategii pentru regiunea Mării Negre. Ucraina nu este o insulă, este o țară foarte importantă pentru noi toți, în mare parte datorită locului pe care îl ocupă pe hartă, ceea ce înseamnă că avem nevoie de o strategie pentru regiune, inclusiv pentru România, Turcia”, a declarat Ben Hodges într-un interviu acordat în exclusivitate pentru TVR.

În opinia generalului, trupele ruse sunt „zdrobite” în acest moment de forțele Kievului. De asemenea, Hodges crede că în curând am putea asista, pe o altă falie geopolitică, la realipirea regiunii separatiste transnistrene la Republica Moldova.

„Rușii sunt cei care se află acum în pericol. Sunt zdrobiți de ucraineni. Logistica lor este epuizată, nimeni din lume nu crede nimic din ceea ce iese de la Kremlin. Sunt batjocoriți frecvent, chiar și unii dintre foștii lor prieteni îi alungă. Deci, comentariile domnului Lavrov despre o amenințare la adresa Moldovei, că nu ar trebui să... Este o amenințare goală, nu pot face nimic. Cred că ar trebui să ne pregătim cu toții, să sperăm, în următorii câțiva ani de unirea Transnistriei cu Moldova. Nimeni nu are viitor dacă este asociat cu Rusia. Nimeni”, consideră Ben Hodges.

El este de părere că, până la sfârșitul acestui an, Ucraina va câștiga războiul.

„Sunt foarte optimist că Ucraina va câștiga. Adică va câștiga în întregime. Bineînțeles că va fi foarte dificil să recupereze Crimeea și Donbas, urmează o mulțime de lupte grele. Dar se simte în aer că impulsul este în favoarea Ucrainei acum. Cheia va fi dacă SUA, Marea Britanie, Germania, Franța, toată alianța va rămâne alături de Ucraina. Dacă vom păstra sancțiunile împotriva Rusiei, dacă vom continua să livrăm tot ceea ce am spus că vom oferi, și cred că testul voinței este testul logisticii, Ucraina va câștiga. Este posibil ca Ucraina să poată împinge forțele ruse până la sfârșitul acestui an. Dar asta înseamnă că trebuie să rămânem alături de ea, Crimeea ar putea ca anul viitor să revină sub controlul Ucrainei, este un scenariu foarte fezabil”, a mai declarat Hodges în interviu.

Ilarionov: „Dacă nu, va fi un lung, lung, lung război de agresiune”

Nu același optimism îl împarte și Andrei Ilarionov, fostul consilier economic (2000-2005) al lui Vladimir Putin, actual senior fellow la Center for Security Policy din Washington.

„Vedem că linia frontului se mișcă încet, îndreptându-se în mod regulat spre centru, spre inima Ucrainei. Deci, de aceea inițiativa strategică este încă una de partea agresorului. De aceea nu vedem niciun semn, niciun semnal, nicio confirmare că avem un punct de cotitură”, subliniază Ilarionov într-un interviu oferit în exclusivitate jurnaliștilor TVR.

Întrebat dacă există ceva care l-ar putea opri pe Putin în acest conflict, Andrei Ilarionov a răspuns: „Doar înfrângerea militară. Pentru că este hotărât și își continuă agresiunea militară, a pregătit această agresiune militară în ultimii 20 de ani. Nu este ceva ce ar fi gata să abandoneze sau să oprească. El crede că câștigă. Crede că are peste 20 la sută din teritoriul ucrainean și crede că poate obține și mai mult. Și crede că poate obține mai multe concesii din partea Ucrainei sau a Occidentului. Nu vede niciun motiv să se oprească.”

Întrebat dacă Rusia are capacitatea militară de a învinge acum Ucraina, expertul în economie a răspuns: „Dacă Ucraina va rămâne singură, da. Dacă Ucraina va fi susținută de aliați, aliații occidentali, la acest nivel va fi aproape un război fără sfârșit. Pentru că Ucraina nu are acum suficiente resurse, nu are resurse militare, nu are armament, muniție, echipamentul militar necesar pentru a opri înaintarea trupelor ruse. Linia frontului nu s-a stabilizat încă. Mai mult, Ucraina nu are suficiente resurse pentru o contraofensivă de succes în eliberarea teritoriilor ocupate. De aceea, resursele oferite de aliați Ucrainei ar trebui multiplicate. Dacă nu, va fi un lung, lung, lung război de agresiune.”

Ben Hodges și Andrei Ilarionov au participat, în perioada 2-3 septembrie, la Black Sea and Balkans Security Forum, eveniment organizat la București.

