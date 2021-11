Gazprom transmite R. Moldova că în 48 de ore îi sistează livrările de gaze. Moldovagaz: cu sprijinul autorităţilor de stat, această problemă va fi rezolvată

Compania rusă este "extrem de dezamăgită" de neîndeplinirea de către Republica Moldova a obligaţiilor contractuale, a transmis Gazprom, potrivit portalului deschide.md.



Reprezentantul companiei ruse, Serghei Kuprianov, a declarat la postul de televiziune "Rossia 24" că Gazprom a acceptat anterior condiţiile Republicii Moldova la semnarea noului contract de livrare a gazelor naturale, doar că în document se regăsea o prevedere "esenţială şi importantă", aceea că Republica "Moldova achită în timp plăţile curente pentru gazul livrat", precizează sursa citată.



"Termenul de achitare este 22 noiembrie. Plata nu a fost făcută. În acest sens, Gazprom a notificat partea moldovenească că în decurs de 48 de ore va fi sistată livrarea gazelor naturale", a avertizat reprezentantul companiei ruse.

„Obligaţiile de plată nu au fost îndeplinite la timp din cauza faptului că în octombrie 2021 SA „Moldovagaz” a înregistrat un deficit al balanţei de plăţi ca urmare a creşterii preţului de achiziţie a gazelor naturale în anul 2021 de la 126,70 USD per mia de metri cubi în trimestrul I până la 800,62 USD per mia de metri cubi în octombrie 2021, în condiţia a unui preţ mediu anual de achiziţie de 148,61 USD per mia de metri cubi, inclus în tariful actual din 03 noiembrie 2020.