Gazprom ameninţă Republica Moldova cu sistarea furnizării gazelor dacă nu sunt plătite restanţele

Gazprom

Compania rusă a acuzat societatea Moldovagaz că ''a încălcat cu regularitate condiţiile contractuale referitoare la termenele de plată'' şi, în plus, aceeaşi societate a cerut în mod repetat Gazpromului ''condiţii contractuale mai puţin riguroase în ce priveşte volumele furnizate'', iar compania rusă ''a satisfăcut cu regularitate aceste solicitări''.



"Pe viitor, orice solicitare din partea Republicii Moldova, care implică modificări ale clauzelor contractuale, se va întocmi numai sub forma unor completări corespunzătoare la contract", a mai transmis Gazprom, potrivit unimedia.info.



Furnizorul rus notează de asemenea că operatorul ucrainean al conductelor prin care este livrat gazul rusesc către Europa ''refuză să ofere Gazprom acest serviciu integral''. ''Din acest motiv, în octombrie 2022 Gazprom are posibilitatea de a furniza Republicii Moldova un volum zilnic de numai 5,7 milioane de metri cubi de gaze'', mai semnalează compania rusă.



Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacţionat săptămâna trecută faţă de această reducere a livrărilor acuzând Rusia că procedează astfel pentru a nu aplica reducerea tarifară aplicabilă din 1 octombrie.

sursa Agerpres

