Liderul de la Casă Albă a fost întrebat, în conferința de presă susținută la un an de la preluarea mandatului prezidențial, dacă are în vedere să renunțe la rotația trupelor americane pe flancul estic al NATO. Și a răspuns pe un ton clar că nu e loc pentru o asemenea decizie.

Joe Biden președintele SUA: Nu vom face asta. De fapt, ne vom spori prezența militară în Polonia, România și alte țări dacă Rusia va decide să invadeze Ucraina.Pentru că avem un angajament sacru de a apăra aceste țări, conform articolul 5. Ele fac parte din NATO.

JOE BIDEN: AVEM UN ANGAJAMENT SACRU DE A APĂRA ŢĂRILE MEMBRE NATO

Psedintele Joe Biden a înlăturat altfel ideea că administrația pe care o conduce va retrage trupele din fostele țări membre ale Pactului de la Varșovia, care acum sunt membre ale Alianței, pentru a încheia un acord de reducere a tensiunilor cu Rusia,care a transportat echipament militar și a adunat aproximativ 127.000 de soldați la granița cu Ucraina.

Angajamentul SUA de a întări prezenţa americană în România este o dovadă reală a unui parteneriat strategic puternic, a transmis, joi, premierul Nicolae Ciucă după anunţul preşedintelui Statelor Unite, Joe Biden, în acest sens.

"Angajamentul SUA de a întări prezenţa americană în România este o dovadă reală a unui parteneriat strategic puternic! Anunţul explicit al preşedintelui Joe Biden este cu adevărat binevenit pentru români", a afirmat premierul Nicolae Ciucă într-un mesaj pe pagina de Twitter a Guvernului.

PM @NicolaeCiuca: US commitment to reinforcing American presence in Romaniais a real proof of a strong Strategic Partnership! The explicit announcement of President @JoeBiden is truly welcome by Romanians.