Gala “Women in Economy. Beyond Borders”: Solidaritatea și umanitatea nu au granițe

Gala „Women in Economy. Beyond Borders” din acest an a trecut dincolo de granițele țării și ne-a arătat lecția solidarității, a unității și a umanității în contextul războiului din Ucraina. Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin - CONAF, împreună cu Crucea Roșie au lansat, în cadrul Galei, un apel la omenie, ajutor si implicare, oferind astfel susținere materială și suport moral refugiaților din Ucraina.

Crucea Roșie la Gala Women in Economy. Beyond Borders.

„În acest timp deosebit, ne-am descoperit umanitatea, ne-am unit eforturile și împreună reușim să dăm dovadă de umanitate și dăruință. Cred cu tărie, că cel mai mare curaj al nostru este să ajutăm, necondiționat și să ne mobilizăm în momente dificile”, a declarat președinta CONAF, Cristina Chiriac.

Aflată la a patra ediție, Gala „Women in Economy. Beyond Borders”, a reunit reprezentanți ai Administrației Prezidențiale - Consilierul Prezindețial Cosmin Marinescu, Guvernului României - consilierul Primului Ministru - George Agafiței, Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse - Gabriela Firea, Ambasadorul României în Republica Cipru - E.S. Dnul. Dan Mihalache, Ambasadorul Elveției în România - E.S. Dl. Arthur MATTLI, membrii ai Parlamentului și reprezentanți ai mediului de afaceri la nivel național, într-un moment dificil pentru întreaga lume, după doi ani de pandemie și cu un război crunt care se desfașoară la granițele țării. Un moment special al Galei a fost marcat de cei 8 voluntari ai Crucii Roșii Române, prezenți pe scena Ateneului Român cu un apel la umanitate și ajutor pentru refugiații din Ucraina. Dedicarea și implicarea lor au stârnit ropote de aplauze la scenă deschisă și mobilizarea celor prezenți la eveniment pentru a dona în cadrul campaniei „Uniți pentru umanitate!” Anul acesta, cuvântul cheie al evenimentului a fost „Pace” în contextul în care solidaritatea și umanitate nu au granițe.

Cristina Chiriac a declarat: „Ultimii patru ani au reprezentat pentru CONAF eforturi conjugate de coagulare a mediului de afaceri, parteneriate cu instituții publice și cu mediul privat, acțiuni de echilibrare și corectare a cutumelor legislative și cel mai important, un dialog continuu cu reprezentanții Guvernului pentru că, doar împreună putem să construim un viitor mai bun”. Domnia sa a vorbit și despre lecția învățată în ultima perioadă, cea a schimbării: „nu se mai vorbește de predictibilitate ci de pace, nu mai vorbim de profit ci de parteneriate, pentru a supraviețui unor vremuri greu încercate”. Mesajul transmis de președinta CONAF a fost acela al păstrării curajului și a dorinței de a continua drumul către success chiar și în condiții grele, fiind solidari, umani, empatici și implicați în cauze care pot schimba destine.

La rândul său, Majestatea Sa, Margareta, Custodele Coroanei a transmis un mesaj în cadrul Galei CONAF, de susținere și apreciere: „Puterea de a inova și de a crea a femeilor este o parte fundamentală a libertății, democrației și dezvoltării, în vremurile noastre. Exemplul reginelor României mi-a întărit credința că realizările profesionale ale femeilor sunt motorul societății. Antreprenoriatul femeilor înseamnă curaj, perseverență, ambiție, inspirație și creativitate. Vă doresc să continuați și să realizați tot ceea ce v-ați propus! Totodată, antreprenoriatul are o importanță crucială în vremuri de inumanitate și de violență, precum cele de astăzi, prin valorile și talentele care îl definesc. Solidaritatea și umanitatea nu au granițe”.

Președintele României, Klaus Iohannis, a transmis, de asemenea, un mesaj în cadrul Galei „Women in Economy. Beyond Borders”, prin domnul Cosmin Marinescu, Consilier Prezidențial - Departamentul Politici Economice și Sociale, felicitând Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin pentru Gala organizată și în acest an, întrucât meritele și performanțele femeilor trebuie recunoscute, susținute și promovate. De asemenea, președintele României și-a arătat aprecierea pentru inițiativele mediului de afaceri, de a se alătura cu generozitate efortului de întrajutorare a victimelor războiului, în forme diferite și atât de binevenite. „Împreună, demonstrăm încă o dată că forța noastră stă în primul rând în unitate, iar solidaritatea ne este valoare de căpătâi”, a precizat Cosmin Marinescu, consilierul prezidențial în discursul său.

„Încurajez mediul de afaceri și Guvernul să exploreze, împreună, toate oportunitățile oferite de volumul fără precedent al fondurilor europene aflate în prezent la dispoziția României. Rămân un susținător al dialogului transparent, deschis şi onest între autorități şi reprezentanții mediului de afaceri, convins fiind că eficiența implementării reformelor și a investițiilor depinde, în mod esențial, și de implicarea și mobilizarea întreprinzătorilor români. Apreciez consecvența, implicarea și perseverența doamnelor în promovarea unor modele de business axate pe excelență. Felicit laureatele acestei ediții și sper ca exemplul lor să fie o sursă de inspirație și în continuare. Antreprenoriatul feminin din România reprezintă un exemplu elocvent al schimbării și modernizării în economia și societatea românească”, a fost mesajul președintelui Klaus Iohannis.

Din partea Guvernului României, la Gala Women in Economy. Beyond Borders a fost prezent consilierul prim-ministrului Nicolae Ciucă, domnul George Agafiței, cu un mesaj adresat audienței prin care primul ministru își manifestă dorința de a avea cât mai multe femei în funcții de conducere, în toate domeniile societății românești întrucât „mediul de afaceri, instituțiile publice, au nevoie de curajul și implicarea doamnelor, au nevoie de rigoarea lor, de diplomația, creativitatea, intuiția în soluționarea problemelor și de inteligența femeilor. Vă îndemn să îndrăzniți să influențați societatea românească. Vă mulțumesc că ne arătați zi de zi cu câtă forță puteți înainta indiferent de obstacole și vă asigur că Guvernul României susține activ implicarea femeilor în viața economică, socială, politică și culturală a țării noastre”, a susținut în mesajul său Nicolae Ciucă, primul ministru al României.

La rândul său, Gabriela Firea, ministru al Familiei, Tineretului si Egalitatii de Șanse, prezentă la eveniment, a declarat: „Este minunat că aţi transformat Gala dumneavoastră tradiţională într-un eveniment umanitar, într-un eveniment caritabil, că sunteţi primele care aţi răspuns prezent tuturor organizaţiilor umanitare care au venit în sprijinul refugiaţilor, în special copii şi femei. Ajuţi atunci când cineva este vulnerabil. După doi ani de pandemie, credeam că nimic nu poate fi mai rău. Iată că realitatea ne-a demonstrat contrariul. Drept pentru care trebuie să fim pregătiţi, să fim mai buni, mai energici, mai plini de responsabilitate, de curaj, mai uniţi”.

Legat de acțiunile CONAF din ultimii ani, domnia sa a punctat proiectele și activitățile organizației, afirmându-și susținerea pentru implementarea lor în perioada imediat următoare. „Avem susţinerea atât a preşedintelui, cât şi a premierului pentru toate proiectele care au legătură cu egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, proiectele privind familia, tinerii, femeile”, a concluzionat Gabriela Firea.

Parteneriatul dintre CONAF și Google Romania continuă și în acest an. În cadrul Galei „Women in Economy. Beyond Borders”, au fost anunțate 800 de burse oferite de Google antreprenoarelor care doresc extinderea afacerii în străintate, la export, oferindu-le astfel acestora posibilitatea de training gratuit și informații relevante pentru scalarea afacerii pe piețele internaționale.

Gala „Women in Economy. Beyond Borders” se bucură an de an de prezența reprezentanților de marcă ai mediului de afaceri la nivel național, parteneri și reprezentanți ai instituțiilor care susțin implicarea și dezvoltarea inițiativelor feminine în afaceri, în societate sau în cultură. Premiantele sunt femei din domenii de activitate diverse: energie, IT&C, sănătate, industrii, voluntariat pentru o societate mai bună, etc.

În cadrul Galei Women in Economy. Beyond Borders, ediția a patra, au fost premiate 20 de doamne din sfere diferite de activitate care au reușit să facă performață în anul precedent.

Premiantele acestui an au fost: Dr. Florentina Ioniță-Radu, General Comandant al Spitalului Universitar de Urgență Militar Central Carol Davila- premiul Un Suflet, O Luptă, Un Sacrificiu, Tova Ben Nun-Cherbis, fondatoarea Complexului Educațional Laude-Reut- premiul Pactul pentru Viitor, Maria Verdeși, co-fondatoarea Zimbria- Premiul Aleg să Vreau, Aleg să Pot, Dana Denis Smith, CEO Obelisk Support- premiul Justice and Equality, Andreea Bulisache, National Technology Officer Microsoft- premiul Windows to The Future, Daniela Raluca Dărăban, director executiv al Federației Patronale a Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie-premiul Profesionalism, Dedicare și Performanță, Mirela Iordan, CEO Pfizer România-Cercetare și Dezvoltare, Ana Clara Grecu, învățătoare la Liceul Tehnologic Carol I, Valea Doftanei- Premiul Viitorul se Invață, Mitra Enayati, fondatoarea Fundației Inovații Sociale Regina Maria și coordonator al Centrului Educațional Băneasa- premiul O lume mai Bună, Livia Stan, director of Public Affairs Eon- premiul Promovare, Digitalizare și Finanțare Sustenabilă, Melania Damian, managing partner – SlooP- premiul Green Future, Andreea Marica, proprietar Ramada Râmnicu Vâlcea și acționar principal la Uzina Mecanică Râmnicu Vâlcea- premiul Pentru Promovarea Comunității locale, Helena Fako, fondatoarea Nolia Beauty- premiul Passion as a Full time Job, Amalia Năstase, președintă a Fundației pentru copii Ronald Mcdonald- premiul O rază de Soare, Corina Por, fondatoarea Aranknit- premiul Fabricat in România, Raluca Radu, CEO Answear-premiul La un click Distanță, Dana Jianu, fondatoarea ProEstetica- premiul Excelence is a Must, Camelia Potec, președinta Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern-premiul Voință de Campion, Marta Ușurelu, CEO Revista Biz- premiul Point of View, Doina Levintza, designer vestimentar și scenograf- premiul Special pentru Întreaga Activitate.

