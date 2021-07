Gala UNITER: ''Inimă şi alte preparate din carne'', regia Radu Afrim - cel mai bun spectacol. Marcel Iureş, premiul pentru întreaga activitate

Gala Uniter

Premiul i-a fost înmânat de ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, managerului Naţionalului craiovean, Alexandru Boureanu.

"Teatrul a demonstrat rezilienţă în această perioadă, am tot văzut, am auzit oameni care se pregăteau să facă proiecte live aici pe scândură şi pe urmă au ajuns să facă proiecte de teatru radiofonic. Care-i diferenţa între rezilienţă şi rezistenţă? Când eşti rezistent doar te opui şi eşti atât de puternic încât rezişti unui factor care te atacă. Rezilienţa înseamnă că depăşeşti o perioadă grea şi transformându-te în perioada aceasta. Asta a demonstrat-o arta teatrală în perioada aceasta şi nu numai, cultura în general a dat dovadă de rezilienţă, se poate adapta. (...) Asta va face şi în continuare. Să ştiţi că au fost multe momente grele în cultură, cultura a trecut prin momente mai grele decât cel de acum. Au fost momente când mari artişti au cântat chiar în tranşee pentru a îmbărbăta soldaţii români şi, cu toate acestea, cultura nu numai că nu a murit, dimpotrivă, a progresat", a spus ministrul Culturii, potrivit Agerpres.

Alexandru Boureanu şi-a felicitat colegii pentru obţinerea premiului şi a precizat că acesta "este un rezultat al trupei de actori şi, bineînţeles, al tehnicienilor".

Printre laureaţii galei s-a numărat actorul Marcel Iureş, care a primit Premiul pentru întreaga activitate.

"O să mor de inimă! Şi oricum sunt tinerel, abia intru în a doua jumătate a vieţii, aşa că acesta (premiul - n.r.) e un imbold. Urmează pe la 140, 130 (ani - n.r.), pe acolo, să dau operele majore, ca să zic aşa. (...) Am doldora bagajele, am fost cleptoman toată viaţa, mi-am însuşit - să nu zic am furat - şi de la domnul Pino Caramitru şi de la Rebengiuc şi de la Ciulei, nu mai zic că am furat de la actori (...), de la regizori minunaţi cu care am lucrat. Le datorez totul, ca să zic aşa. E, acum am timp, după 70 de ani, să combin chestiile astea şi să dăm nişte opere cum n-a mai văzut nici Parisul, nici Londra, nici Los Angeles, nici Roma", a spus zâmbind Marcel Iureş.

La categoria Cel mai bun spectacol au mai primit nominalizări "Villa Dolorosa" de Rebekka Kricheldorf, regia Theodor-Cristian Popescu, scenografia Irina Moscu, Teatrul Naţional Târgu Mureş - Compania "Liviu Rebreanu"; "Verde tăiat" de Alexandra Felseghi, regia Adina Lazăr, scenografia Andreea Tecla, Asociaţia Pro Teatru, Zalău (proiect co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional).

Premiul pentru cea mai bună regie a fost câştigat de Carmen Lidia Vidu pentru spectacolul "Jurnal de România. 1989", producţie a Teatrului Naţional "I.L. Caragiale" din Bucureşti.

Distincţia i-a fost înmânată regizoarei de primarul Capitalei, Nicuşor Dan.



"Vreau să vă mulţumesc că rezistaţi şi aţi rezistat, şi cred că despre asta e vorba: cum facem ca fenomenul cultural să nu fie un act de rezistenţă, cum facem să schimbăm paradigma, astfel încât cultura să fie văzută, să fie prinsă în mentalul colectiv nu ca o cenuşăreasă, ci ca un motor de dezvoltare şi împreună cu educaţia să fie percepută ca şi coloană vertebrală a unei societăţi, a societăţii româneşti", spus primarul Capitalei înainte să anunţe câştigătorul premiului pentru cea mai bună regie.

ŞTIRILE ZILEI