Gala Premiilor Radar de Media 2023 va avea loc la Sala Luceafărul pe 7 noiembrie

Având o tradiție de 12 ani și fiind cel mai așteptat eveniment monden anual, la Gala Premiilor Radar de Media se vor desemna cele mai bune producții TV, cei mai buni prezentatori și jurnaliști, cele mai bune publicații, cele mai mediatizate vedete și cele mai de success proiecte media ale anului.

Premiile speciale, denumite Myosotis și stabilite de Comisia de Atestare a Calității, Performanței și Excelenței, vor fi acordate unor personalități precum Felicia Filip, Marius Manole, Carmen Tănase, Constantin Dulcan, Vald Ciurea, Doctor Cezar, pr. Constantin Necula, pr. Vasile Ioana, Vasile Bănescu, Gheorghe Zamfir, Iuliana Marciuc, Dida Drăgan, Dan Negru, Cătălin Botezatu, Eva Pavel, Adrian Artene, Teodora Marin, Florin Burescu și Alex Stanciu, dar și unor producții remarcabile de la televiziunile TVR, PRO TV, Prima TV, Trinitas TV, Canal 33 și Columna TV.

Totodată, comisia va premia și unele dintre cele mai de success afaceri în domeniile culturii, educației, sănătății, divertismentului, publicității, ospitalității și gastronomiei.

Premiile desemnate online prin votul publicului vor fi următoarele:

1. CEL MAI BUN SHOW TV DE DIVERTISMENT

2. CEA MAI BUNĂ EMISIUNE TV (MAGAZIN/MATINAL/GAME SHOW )

3. CEA MAI BUNĂ EMISIUNE DE REPORTAJE/ANCHETE/ INVESTIGAȚII

4. CEA MAI BUNĂ EMISIUNE INFORMATIVĂ

5. CEL MAI BUN JURNAL TV DE ȘTIRI

6. CEL MAI BUN POST TV DE TV NIȘĂ

7. CEL MAI BUN REALITY SHOW TV

8. CEL MAI BUN SERIAL TV ROMÂNESC

9. CEL MAI BUN PREZENTATOR DE ȘTIRI

10. CEA MAI POPULARĂ VEDETĂ TV DIN ROMÂNIA

11. CEA MAI BUNĂ PRODUCȚIE DE RADIO

12. CEL MAI URMĂRIT INFLUENCER

13. CEA MAI RAFINATĂ VEDETA FEMININĂ

14. CEL MAI APRECIAT STAR TV

15. ARTISTUL ANULUI

16. MELODIA ANULUI

17. CEL MAI BUN PODCAST

Comisia de Atestare a Calității, Performanței și Excelenței, prezidată de muzicianul și scriitorul Claudiu Dumitrache, are anul acesta în componență pe: Raluca Mihaela Găină, Simona Țăranu, Leyla Salman, Dragoș Popa, Irena Boclincă, Alexandra Putanu și Dorin Huntai.

Proiectul Radar de Media există în România din anul 2009, după modelul american Radar Online, asumându-și rolul de a premia, prin prisma votului publicului, preferințele media ale acestuia, dar și a premia calitatea, perfomanța și excelența prin nominalizările și evaluările comisiilor de specialitate.

Din anul 2022, evenimentul este organizat de Myosotis Media Group by Claudiu Dumitrache și produs de GMR Media by Raluca Mihaela Găina, sub egida publicației Radar de Media, fondată de Dorin Huntai. Tot din anul 2022, evenimentul se desfășoară cu participarea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.

