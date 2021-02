Gala Oscar 2021 va fi un eveniment live, în format fizic și difuzat din mai multe spații

Gala de decernare a premiilor Oscar, amânată în acest an pentru data de 25 aprilie din cauza pandemiei de coronavirus, va fi un eveniment live, organizat în format fizic şi difuzat din mai multe spaţii, a anunţat Academia americană de film.

Gala Premiilor Oscar

"Academia de film americană este hotărâtă să prezinte o ceremonie a premiilor Oscar fără pereche, punând în acelaşi timp accent pe sănătatea publică şi pe siguranţa tuturor participanţilor", a declarat o purtătoare de cuvânt a academiei.



"Pentru a crea acel spectacol live pe care publicul global doreşte să îl vadă şi adaptându-ne la cerinţele impuse de pandemie, Gala Oscar va fi difuzată în direct din mai multe spaţii, inclusiv din emblematicul Dolby Theatre", a adăugat ea.



Dolby Theatre din Hollywood găzduieşte Gala Premiilor Oscar de mai mulţi ani. De obicei, sute de staruri de cinema din lumea întreagă se reunesc în acest cinematograf cu 3.400 de locuri pentru a asista la un show televizat în direct, precedat de sosirea pe covorul roşu, un moment deosebit de savurat de public.



Pentru moment, Academia americană de film nu a oferit alte detalii despre viitoarea gală sau despre repartizarea spaţiilor care vor fi alese pentru cea de-a 93-a ediţie a evenimentului.



Organizatorii nu au anunţat oficial nici gazda principală a galei.



Nu este pentru prima dată când Gala Oscar este programată simultan din mai multe spaţii. În anii 1950, evenimentul era transmis în direct din Los Angeles şi New York.



De altfel, aceasta este formula aleasă şi de organizatorii galei de decernare a Globurilor de Aur, care va avea loc pe 28 februarie.



Deşi audienţa a scăzut puţin câte puţin în fiecare an, ajungând la un minim istoric de 23,6 milioane de telespectatori anul trecut în Statele Unite, Gala Premiilor Oscar rămâne în mod tradiţional unul dintre cele mai urmărite evenimente televizate din această ţară. Este devansată doar de finala Campionatului de fotbal american - Super Bowl.



În acest an, dezvoltarea conceptului de desfăşurare a Galei Oscar a fost încredinţată cineastului Steven Soderbergh, regizorul filmului "Contagion".



Iniţial, AMPAS programase Gala Oscar 2021 pe 28 februarie, dar a decis în cele din urmă să o amâne pentru 25 aprilie, din cauza pandemiei de coronavirus.



În mod similar, şi alte evenimente din industria de divertisment au fost amânate.

Cu doar 3 săptămâni înaintea programării sale iniţiale, Gala Premiilor Grammy, care ar fi trebuit să aibă loc în ianuarie, a fost amânată pentru luna martie.



Gala Globurilor de Aur, care recompensează atât producţii cinematografice, cât şi de televiziune, a fost amânată pentru 28 februarie şi se va desfăşura în două oraşe, New York şi Los Angeles, urmând să includă transmisiuni în direct cu artiştii nominalizaţi, filmaţi în timp ce se află în diverse zone ale lumii.



Marţi, California a depăşit New York pe lista statelor federale americane care au raportat cele mai multe decese asociate maladiei COVID-19. Regiunea oraşului Los Angeles este una dintre cele mai grav afectate de această pandemie.



Nominalizările la Premiile Oscar 2021 vor fi anunţate pe 15 martie.

Sursa: Agerpres

