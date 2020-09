Galați: Street Food Festival va fi organizat în ciuda epidemiei de COVID-19

Street Food Festival

Potrivit reprezentanților Primăriei Galați, Street Food Festival va fi organizat în Grădina Publică, în perioada 1 - 4 octombrie, zilnic între orele 12.00 și 23.00. Evenimentul, care are un mare succes la Galați, a ajuns la cea de a treia ediție, iar autoritățile spun că au făcut eforturi, astfel încât festivalul să aibă loc și anul acesta, în ciuda epidemiei.

„Era păcat să nu-l facem, gălățenii iubesc acest festival. Noi și agenția care organizează am făcut eforturi, am căutat soluții. Am reușit să găsim formula potrivită pentru derularea unui eveniment la o scară mai mică, în condiții de siguranță. Ne preocupă, în primul rând siguranța oamenilor. Știm că gălățenii își doresc acest festival, îl doresc și mai mult în condițiile în care anul acesta nu au fost evenimente din cauza epidemiei. Îl facem, îi așteptăm și îi asigurăm că vor fi în siguranță”, a declarat, pentru MEDIAFAX, primarul orașului Galați, Ionuț Pucheanu.

În timpul festivalului, accesul se va face în mod controlat pe o porțiune delimitată din parc, numărul maxim de participanți va fi limitat la 500 de persoane concomitent și se vor respecta în permanență măsurile de distanțare fizică și de prevenție, stabilite de autorități.

În schimb, în interior vor fi atracțiile cunoscute de participanții la edițiile din anii trecuți: truck-uri cu mâncare din toată lumea, cu băuturi alcoolice și răcoritoare, cu dulciuri și muzică live oferită de DJ.

