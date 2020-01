Gala Atletismului Românesc: Cristina Simion și Alin Firfirică, atleții anului 2019

Atleții anului 2019, premiați la Gala Atletismului Românesc / FOTO: fra.ro

Alin Firfirică (CSA Steaua) şi Cristina Simion (CSA Steaua) au primit şi câte un o răsplată financiară de câte 3.000 lei, în timp ce Samuel Bucşa (CS Dinamo/CSM Bucureşti), medaliat cu bronz la CE de juniori de la Boras, respectiv Talida Sfârghiu (CSM Suceava/CSM Rarăul Câmpulung Moldovenesc), medaliată cu argint la 1.500 m, în cadrul FOTE 2019 de la Baku, au primit câte un bonus de 2.500 lei.

''Ca orice sportiv de performanţă, îmi doresc să ajung cât mai sus. Nu mi-am imaginat că voi ajunge cea mai bună atletă, dar mi-am dorit. E satisfacţia muncii depuse, e o zi foarte frumoasă, o zi importantă în viaţa mea. A fost un an perfect din toate punctele de vedere şi cel puţin rezultatul a fost maxim. În general alerg zilnic trei ore dimineaţă, apoi alte două ore după amiază, dar depinde de la o zi la alta. Am început deja pregătirea şi pentru acest an îmi propun şi îmi doresc o medalie la individual, la Mondiale, şi îmi doresc să avem aurul cu echipa, e foarte important'', a declarat Cristina Simion la Gala Atletismului Românesc.

Lista completă a laureaţilor Galei Atletismului Românesc 2019:

Atletul anului 2019 – Alin Firfirică (CSA Steaua);

Atleta anului 2019 – Cristina Simion (CSA Steaua);

Atleta junior a anului 2019 – Talida Sfârghiu;

Atletul junior al anului 2019 – Samuel Bucșă;

Cel mai bun antrenor al unui sportiv seniori din România în 2019 – Daniela Costian (CSA Steaua);

Cel mai bun antrenor al unei sportive senioare din România în 2019 – Ionuț Gălițeanu (CSA Steaua);

Cel mai bun antrenor al unui sportiv junior din România în 2019 – Virgil Costache;

Cel mai bun antrenor al unui sportive junioare din România în 2019 – Elena Erzilia Tîmpău;

Cea mai bună asociaţie judeţeană – 1. Asociaţia Judeţeană de Atletism Argeș, 2. Asociaţia Judeţeană de Atletism Cluj, 3. Asociaţia Judeţeană de Atletism Suceava;

Cel mai bun club sportiv în 2019 – 1. CSM București, 2. CSA Steaua, 3. CSM Onești;

Cluburile cu cei mai buni copii legitimați – 1. CSM București, 2. CSS Dinamo București, 3. CS Rapid București;

Cel mai bun director de bază sportivă – Adela Alexe (CNS Snagov);

Premiul media – Pentru sprijinul acordat în promovarea competițiilor FRA – AGERPRES.

Premii speciale pentru cei mai buni organizatori de evenimente internaţionale în România în 2019:

Diana Amza – Campionatul Mondial de Alergare 50 km – Brașov;

Elena Erzilia Tîmpău – Campionatul Balcanic de Alergare Montană – Câmpulung Moldovenesc;

Ion Buligă – Campionatul Balcanic de Juniori 1 – Cluj Napoca.

Premii speciale pentru organizatorii de evenimente sportive private în parteneriat cu FRA:

Diana Amza – Pentru organizarea S24H, gazdă a campionatului naţional de ultraalergare de 24H;

Szokolszky István – “Pentru organizarea Primavera Trail Race – Gazdă a Campionatului Naţional de Alergare Montană de Ultramaraton;

Valeria Răcilă van Groningen – Pentru organizarea Maratonului Bucureşti, gazdă a Campionatului Naţional de maraton;

Moment special oferire diplomă IAAF

Diplomă IAAF – Pentru întreaga activitate – Gabriela SZABO

Moment special oferire medalie

Monica Stoian – suliţă – medalie de bronz la Campionatul Mondial in Aer Liber din 2009 de la Berlin – (locul 4 si a urcat pe 3).

Premiile pentru sportivii cu rezultate deosebite în competiţiile internaţionale

Alina Rotaru Locul 6 – Saritura în lungime Campionatul Mondial de Atletism DOHA 2019;

Narcis Mihaila Locul 10 – 50 km mars Campionatul Mondial de Atletism DOHA 2019:

Andreea Panturoiu Locul 11 – Triplusalt Campionatul Mondial de Atletism DOHA 2019;

Alexandru Novac Medalie de argint – Aruncarea sulitei Campionatul European de Atletism U23 GAVLE 2019;

Andrea Miklos Medalie de bronz – 400 m Campionatul European de Atletism U23 GAVLE 2019;

Claudia Prisecaru Medalie de bronz – 3.000 m obstacole Campionatul European de Atletism U23 GAVLE 2019;

Samuel Bucsa Medalie de bronz – Saritura în lungime Campionatele Europene rezervate juniorilor 1 (U20) Boras 2019;

Denisa Dragomir Medalie de bronz – ECHIPA Campionatul Mondial de Ultramaraton Montan – Miranda do Corvo 2019;

Andreea Pîscu Medalie de bronz – ECHIPA Campionatul Mondial de Ultramaraton Montan – Miranda do Corvo 2019;

Andreea Pîscu Medalie de bronz – ECHIPA Campionatul Mondial de Alergare Montana – Villa de Agostura 2019;

Ingrid Mutter Medalie de bronz – ECHIPA Campionatul Mondial de Ultramaraton Montan – Miranda do Corvo 2019;

Viorica Malai Medalie de bronz – ECHIPA Campionatul Mondial de Ultramaraton Montan – Miranda do Corvo 2019;

Cristina Simion Medalie de aur – individual, Medalie de bronz – ECHIPA Campionatul Mondial de Alergare Montana – Villa de Agostura 2019;

Denisa Dragomir Medalie de bronz – ECHIPA Campionatul Mondial de Alergare Montana – Villa de Agostura 2019;

Madalina Florea Medalie de bronz – ECHIPA Campionatul Mondial de Alergare Montana – Villa de Agostura 2019;

Florentina Iusco Medalie de bronz – Saritura în lungime Jocurile Mondiale Universitare – NAPOLI 2019;

Alexia Hecico Medalie de bronz -ECHIPA Campionatul European de Alergare Montana (Juniori) – ZERMATT 2019;

Irina Bordeanu Medalie de bronz -ECHIPA Campionatul European de Alergare Montana (Juniori) – ZERMATT 2019;

Loredana Viziteu Medalie de bronz -ECHIPA Campionatul European de Alergare Montana (Juniori) – ZERMATT 2019;

Bianca Apetroaiei Medalie de bronz -ECHIPA Campionatul European de Alergare Montana (Juniori) – ZERMATT 2019;

Mihaela Loghin Campioana mondiala cu record mondial la aruncarea greutatii Campioana europeana Master – CSA Steaua F 65;

Adrian Neagu Campion mondial la saritura în lungime, campion european cu record mondial egalat Master – CSU Craiova M 65;

Elena Pagu Campioana mondiala si record mondial pe 3000 m mars, vicecampioana mondiala cu record europeanla 60 m Master – RMA/Sportul feroviar F 90;

Bogdan Tudor Vicecampion european la saritura în lungime Masters – RMA M 45.

Recordmeni premiați pentru performanțele din 2019:

Elena Calin – Juniori 3 Indoor – Saritura cu prajina

Andrei Rares Toader – U23 Aer liber – Aruncarea greutatii

Robert Cristian Breahnă – Juniori 1 Aer liber – 100m

Alin Ionut Anton – Juniori 1 Aer liber – 200 m

Alexandru Ionut Iconaru – Juniori 1 Aer liber – 110 mg

Mario Alexandru Dobrescu – Juniori 3 Aer liber – 100 m

Mario Alexandru Dobrescu – Juniori 3 Aer liber – 400 m

Valentina Iulia Necoara – Juniori 3 Aer liber – Saritura cu prajina

Mariana Nenu – Ultraatletism – 6H Alergare

Mara Alexandra Guler Cionca – Ultraatletism – 24H Alergare

Florin Sebastian Ionita – Ultraatletism – 24H Alergare

Cristian Marian Mosoiu – Ultraatletism – 50 KM.

Premiul “Cele mai longevive competiţii”

Cupa “25 octombrie”, ediţia 49, Carei – Ioan Mărneanu, Florin Turcu – Liceul Teoretic Carei

Crosul Viilor”, ediția 47 – Lugoj Adrian Vrudnik – CSŞ Lugoj

„Memorial Iosif Korka”, ediția 45 – Caransebeş Cristi Dragomir – CSȘ Lugoj

În cadrul aceluiași eveniment au mai fost premiați preşedintele COSR, ministrul Tineretului şi Sportului, dar și ai administrației locale din orașele care au sprijinit activitatea Federației Române de Atletism: Cluj Napoca, Brașov, Timișoara, Câmpulung Moldovenesc, Pitești, București – Sector 1, Giroc, Maieru, Roman.

ŞTIRILE ZILEI